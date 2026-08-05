6 августа в матче третьего раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Твенте» и ДАК. Начало игры — в 21:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.40.
«Твенте»
Турнирное положение: «Твенте» еще не стартовал в своем чемпионате. Да и из квалификации Лиги Европы команда благополучно вылетела.
При этом «Твенте» по сумме двух матчей вылетел от «Ференцвароша». Первый поединок завершился неудачей (1:2), второй — ничьей (2:2).
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Твенте» в спарринге уступил «Генку» (1:2).
До того команда между матчами с венграми в контрольной встрече переиграла «Эммен» В ворота соперника она забила три безответных мяча.
При этом «Твенте» летом пополнил форвард Ваут Вегхорст. Его опыт поможет команде в еврокубках.
Состояние команды: «Твенте» имеет проблемы с надежностью тылов. В двух матчах с «Ференцварошем» команда пропустила 4 мяча.
Голландцы ныне выглядят не лучшим образом. Вегхорст пока забил один мяч, но явно должен улучшить свои показатели по ходу дела.
ДАК
Турнирное положение: ДАК выдал скромный старт в своем чемпионате. С 4 очками в активе команда осела на 2-й строчке турнирной таблицы.
Причем ДАК в двух турах забил всего 3 мяча в ворота соперников. А вот пропустила команда лишь однажды.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда уверенно переиграла «Банска-Бистрицу» (2:0).
До того команда уверенно прошла боснийский барьер. Тамошний «Вележ» был обыгран в ответной встрече (3:0), хотя в первом матче словаки добыли минимальную викторию.
В четырех своих матчах ДАК добыл 3 победы. В этих поединках команда забила 7 мячей при всего лишь одном пропущенном в свои ворота.
Состояние команды: ДАК имеет весьма надежные тылы. Да и в плане реализации словаки прибавляют с каждым матчем.
При всем при этом команда не пропускала в 2 своих последних поединках. Да и голландцев находящийся на подъёеме ДАК уж точно не боится.
Словаки постараются не дать разбежаться сопернику. Надёжные тылы должны им помочь им продержаться достаточно долго. А там и в контратаку выбегут!
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Твенте» фаворитом с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 2.75, а победа ДАКа — в 8.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.50 и 2.50.
Прогноз: Словаки вполне преуспевают в плане надежности своих тылов, да и «Твенте» пока только ищет свою игру.
Ставка: ДАК не проиграет за 3.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих сумеют отличиться больше трех раз.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.20.
Пять причин, почему ставка зайдет
- ДАК не пропускал в 2 своих последних матчах
- «Твенте» не побеждал в 2 матчах начавшегося сезона
- ДАК в 4 матчах пропустил в свои ворота всего один мяч
- «Твенте» пока только находит свою игру, тогда как словаки успели стартовать в своем чемпионате
- Голландцы пропустили 4 мяча в двух матчах с «Ференцварошем»