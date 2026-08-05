прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 1.90

В первом матче третьего отборочного раунда Лиги конференций латвийская «Рига» будет принимать «Дьор» из Венгрии. Игра пройдет в Риге 6 августа. Начало встречи — в 20:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.

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«Рига»

Турнирная таблица: «Рига» в чемпионате Латвии занимает 2-е место, набрав 61 очко, от лидера — команды РФШ отставание составляет всего один пункт.

Последние матчи: В Лиге чемпионов рижане проиграли двухматчевую дуэль лучшей команде Армении — «Арарат-Армении» (3:2 — победа дома, 0:2 — поражение в гостях).

Во втором квалификационном раунде Лиги конференций рижане переиграли «Вардар» из Северной Македонии (5:2 — победа дома, 3:2 — в гостях).

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Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Рига» одержала победу в шестом матче подряд, добившись успеха не только в еврокубках, но и в чемпионате Латвии.

«Дьор»

Турнирная таблица: «Дьор» занимает второе место в чемпионате Венгрии, набрав 4 очка после двух сыгранных туров.

Последние матчи: Стартовал новый сезон в чемпионате Венгрии. В первом туре внутреннего первенства «Дьор» сыграл вничью с клубом «Вашаш» (2:2), а во втором переиграл «Ньиредьгаза» (4:0).

В первом раунде Лиги чемпионов «Дьор» проиграл исландскому клубу «Викингур» (2:2 — дома, 0:1 — в гостях). После осечки венгры из Лиги чемпионов перебрались в Лигу конференций.

Во втором отборочном раунде Лиги конференций «Дьор» переиграл «Биссен» из Люксембурга (1:1 — дома, 6:2 — в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних матчах «Дьор» одержал две победы и сыграл три встречи вничью.

На что ставят в матче Рига — Дьор Букмекерские коэффициенты на матч Рига — Дьор: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Дьор» проиграл исландскому «Викингуру» в Лиге чемпионов (2:3) и переиграл «Биссен» из Люксембурга (7:3)

«Рига» проиграла «Арарат-Армении» в Лиге чемпионов (3:4) и переиграла «Вардар» в Лиге конференций (8:4)

«Рига» и «Дьор» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Риги» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.03. Ничья оценивается в 3.45. На победу «Дьора» — 3.35.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.90 и 1.80.

Прогноз: «Рига» и «Дьор» много забивают, но в то же время много пропускают. Ожидаем, что латвийцы и венгры сыграют результативно.

1.90 ТБ 2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Рига» — «Дьор» принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.90.

Прогноз: Можно рискнуть в пользу результативности команд, что смогут друг другу забить.

1.80 Обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Рига» — «Дьор» принесёт прибыль 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.