В первом матче третьего отборочного раунда Лиги конференций латвийская «Рига» будет принимать «Дьор» из Венгрии. Игра пройдет в Риге 6 августа. Начало встречи — в 20:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.
«Рига»
Турнирная таблица: «Рига» в чемпионате Латвии занимает 2-е место, набрав 61 очко, от лидера — команды РФШ отставание составляет всего один пункт.
Последние матчи: В Лиге чемпионов рижане проиграли двухматчевую дуэль лучшей команде Армении — «Арарат-Армении» (3:2 — победа дома, 0:2 — поражение в гостях).
Во втором квалификационном раунде Лиги конференций рижане переиграли «Вардар» из Северной Македонии (5:2 — победа дома, 3:2 — в гостях).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Рига» одержала победу в шестом матче подряд, добившись успеха не только в еврокубках, но и в чемпионате Латвии.
«Дьор»
Турнирная таблица: «Дьор» занимает второе место в чемпионате Венгрии, набрав 4 очка после двух сыгранных туров.
Последние матчи: Стартовал новый сезон в чемпионате Венгрии. В первом туре внутреннего первенства «Дьор» сыграл вничью с клубом «Вашаш» (2:2), а во втором переиграл «Ньиредьгаза» (4:0).
В первом раунде Лиги чемпионов «Дьор» проиграл исландскому клубу «Викингур» (2:2 — дома, 0:1 — в гостях). После осечки венгры из Лиги чемпионов перебрались в Лигу конференций.
Во втором отборочном раунде Лиги конференций «Дьор» переиграл «Биссен» из Люксембурга (1:1 — дома, 6:2 — в гостях).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних матчах «Дьор» одержал две победы и сыграл три встречи вничью.
Статистика для ставок
- «Дьор» проиграл исландскому «Викингуру» в Лиге чемпионов (2:3) и переиграл «Биссен» из Люксембурга (7:3)
- «Рига» проиграла «Арарат-Армении» в Лиге чемпионов (3:4) и переиграла «Вардар» в Лиге конференций (8:4)
- «Рига» и «Дьор» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Риги» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.03. Ничья оценивается в 3.45. На победу «Дьора» — 3.35.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.90 и 1.80.
Прогноз: «Рига» и «Дьор» много забивают, но в то же время много пропускают. Ожидаем, что латвийцы и венгры сыграют результативно.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.90.
Прогноз: Можно рискнуть в пользу результативности команд, что смогут друг другу забить.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.