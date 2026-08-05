6 августа в матче третьего раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Ракув» и «Хаммарбю». Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.25.
«Ракув»
Турнирное положение: «Ракув» провалил старт в чемпионате Польши. На данный момент команда находится на 17-м месте турнирной таблицы.
При этом «Ракув» в двух первых турах не набрал ни одного очка. Забила команда 2 мяча при 4 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ракув» уступил «Шлёнску» (1:2).
До того команда в квалификации Лиги конференций учинила разгром «Валлетте» (4:0). А вот плоцкой «Висле» она уступила (1:2).
При этом «Ракув» в пяти последних матчах победил 2 раза. В них команда забила 10 мячей при 6 пропущенных.
Состояние команды: «Ракув» крайне нестабилен в плане результатов. Тем не менее, поляки намерены попасть в групповой этап Лиги конференций.
И уж точно «Ракув» будет действовать максимально агрессивно. Команда до последней коллизии 4 раза кряду победила в родных стенах.
«Хаммарбю»
Турнирное положение: «Хаммарбю» уже успел вылететь из квалификации Лиги Европы. Команда по сумме двух встреч уступила «Андерлехту».
Причем «Хаммарбю» на данный момент находится на втором месте в своем чемпионате. Команда аж на 14 очков отстает от лидера.
Последние матчи: вылет от бельгийцев вышел вполне логичным. В ответном команда уступила со счетом 1:3.
После того команда расписала мировую с «Браммапойкарной» (1:1). С таким же счетом завершился первый поединок с «Андерлехтом».
В трех своих последних матчах «Хаммарбю» не побеждал. В этих поединках команда забила 3 мяча при 5 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Хаммарбю» имеет относительно надежные тылы. В своем чемпионате команда пропустила 15 мячей в 15 матчах.
При всем при этом команда на выезде победила всего 2 раза в 7 матчах. А вот забивает «Хаммарбю» в среднем 2 мяча за матч.
Наверняка шведы не собираются лишь обороняться. Да и пора бы команде прерывать безвыигрышную серию!
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ракув» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.30, а победа соперника — в 2.88.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.85, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 1.95.
Прогноз: «Ракув» считается сугубо домашней командой, к тому же постарается соорудить комфортный задел перед ответной встречей.
Ставка: Победа «Ракува» за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих сумеют отличиться больше трех раз.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.00.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Хаммарбю» в среднем пропускает гол за матч
- «Ракув» считается сугубо домашней командой
- «Хаммарбю» на выезде победил только 2 раза в 7 матчах своего чемпионата
- «Ракув» уверенно прошел предыдущий раунд квалификации, тогда как шведы покинули квалификацию Лиги Европы
- Поляки неизменно забивали во всех 4 своих официальных поединках