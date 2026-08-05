Сумеет ли «Ракув» справиться со шведами?

прогноз на матч 3-го раунда квалификации Лиги конференций, ставка за 2.25

6 августа в матче третьего раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Ракув» и «Хаммарбю». Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.25.

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«Ракув»

Турнирное положение: «Ракув» провалил старт в чемпионате Польши. На данный момент команда находится на 17-м месте турнирной таблицы.

При этом «Ракув» в двух первых турах не набрал ни одного очка. Забила команда 2 мяча при 4 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ракув» уступил «Шлёнску» (1:2).

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До того команда в квалификации Лиги конференций учинила разгром «Валлетте» (4:0). А вот плоцкой «Висле» она уступила (1:2).

При этом «Ракув» в пяти последних матчах победил 2 раза. В них команда забила 10 мячей при 6 пропущенных.

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Состояние команды: «Ракув» крайне нестабилен в плане результатов. Тем не менее, поляки намерены попасть в групповой этап Лиги конференций.

И уж точно «Ракув» будет действовать максимально агрессивно. Команда до последней коллизии 4 раза кряду победила в родных стенах.

«Хаммарбю»

Турнирное положение: «Хаммарбю» уже успел вылететь из квалификации Лиги Европы. Команда по сумме двух встреч уступила «Андерлехту».

Причем «Хаммарбю» на данный момент находится на втором месте в своем чемпионате. Команда аж на 14 очков отстает от лидера.

Последние матчи: вылет от бельгийцев вышел вполне логичным. В ответном команда уступила со счетом 1:3.

После того команда расписала мировую с «Браммапойкарной» (1:1). С таким же счетом завершился первый поединок с «Андерлехтом».

В трех своих последних матчах «Хаммарбю» не побеждал. В этих поединках команда забила 3 мяча при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Хаммарбю» имеет относительно надежные тылы. В своем чемпионате команда пропустила 15 мячей в 15 матчах.

При всем при этом команда на выезде победила всего 2 раза в 7 матчах. А вот забивает «Хаммарбю» в среднем 2 мяча за матч.

Наверняка шведы не собираются лишь обороняться. Да и пора бы команде прерывать безвыигрышную серию!

На что ставят в матче Ракув — Хаммарбю Букмекерские коэффициенты на матч Ракув — Хаммарбю: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ракув» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.30, а победа соперника — в 2.88.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.85, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 1.95.

Прогноз: «Ракув» считается сугубо домашней командой, к тому же постарается соорудить комфортный задел перед ответной встречей.

2.25 Победа «Ракува» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Ракув» — «Хаммарбю» принесёт прибыль 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Победа «Ракува» за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих сумеют отличиться больше трех раз.

3.00 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч «Ракув» — «Хаммарбю» принесёт прибыль 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.00.

Пять причин, почему ставка зайдет