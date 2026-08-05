«Дебрецен» и «Копенгаген» все решат в ответном матче?

прогноз на матч квалификации Лиги конференций, ставка за 2.02

6 августа в первом матче полуфинала квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Дебрецен» и «Копенгаген». Начало встречи — 20:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.02.

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«Дебрецен»

Турнирное положение: команда из одноименного города уже успела пройти одну стадию квалификации Лиги конференций.

«Красно-белые» в чемпионате Венгрии за два тура не смогли набрать ни одного очка и замыкают турнирную таблицу.

Коллектив из Дебрецена смог забить всего два мяча, а пропустил целых шесть.

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Последние матчи: в Лиге конференций дебреценцы с трудом, но прошли «Пюник» (1:0 и 0:0).

Также «Локи» проиграли «Пушкаш Академи» (0:2) и «Уйпешту» (2:4) в чемпионате.

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Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: подопечные Серхио Наварро провалили старт сезона в венгерском чемпионате, но там еще все впереди и можно наверстать упущенное.

В Лиге конференций для «Дебрецена» удачным результатом будет выход в групповой этап. Хотя сделать это будет команде крайне сложно. Видно, что «Дебрецен» подошел к сезону не в лучшей форме.

«Копенгаген»

Турнирное положение: коллектив из Копенгагена тоже смог успешно стартовать в новом сезоне Лиги конференций.

В чемпионате Дании команда из одноименного города тоже начала с двух побед, набрала шесть очков и занимает первую строчку в турнирной таблице.

За два тура копенгагенцы смогли забить целых шесть мячей, а пропустили всего лишь три.

Последние матчи: в Лиге конференций «Копенгаген» прошел украинский «Полесье» (3:3 и 2:1).

В чемпионате Дании копенгагенцы обыграли «Люнгбю» (3:2) и «Силькеборг» (3:1).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: подопечные Бо Свенссона должны проходить в групповой этап Лиги конференций. У «Копенгагена» такой состав, что сделать это команде точно по силам.

В датском первенстве «Копенгаген» тоже должен бороться только за чемпионский титул. Команда является главным претендентом на чемпионство.

На что ставят в матче Дебрецен — Копенгаген Букмекерские коэффициенты на матч Дебрецен — Копенгаген: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Дебрецен» не может победить на протяжении трех матчей

«Копенгаген» выиграл три последних матча

«Копенгаген» не проигрывает на протяжении десяти матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Копенгаген» в этом поединке является фаворитом. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценивается в 3.75, тогда как победа «Дебрецена» — в 4.40.

Тотал больше 2,5 котируется в 1.75, а вот на тотал меньше 2,5 можно поставить за 1.95.

Прогноз: дома «Дебрецен» вполне может дать бой сопернику и не проиграть.

2.02 победа Дебрецена или ничья Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч «Дебрецен» — «Копенгаген» принесёт чистый выигрыш 1020₽, общая выплата — 2020₽

Ставка: победа «Дебрецена» или ничья за 2.02.

Прогноз: команды в первой игре будут действовать осторожно и вряд ли много забьют.

1.95 тотал меньше 2,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч «Дебрецен» — «Копенгаген» принесёт прибыль 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.95.