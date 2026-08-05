6 августа в первом матче полуфинала квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Дебрецен» и «Копенгаген». Начало встречи — 20:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.02.
«Дебрецен»
Турнирное положение: команда из одноименного города уже успела пройти одну стадию квалификации Лиги конференций.
«Красно-белые» в чемпионате Венгрии за два тура не смогли набрать ни одного очка и замыкают турнирную таблицу.
Коллектив из Дебрецена смог забить всего два мяча, а пропустил целых шесть.
Последние матчи: в Лиге конференций дебреценцы с трудом, но прошли «Пюник» (1:0 и 0:0).
Также «Локи» проиграли «Пушкаш Академи» (0:2) и «Уйпешту» (2:4) в чемпионате.
Календарь и таблица Лиги Европы
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: подопечные Серхио Наварро провалили старт сезона в венгерском чемпионате, но там еще все впереди и можно наверстать упущенное.
В Лиге конференций для «Дебрецена» удачным результатом будет выход в групповой этап. Хотя сделать это будет команде крайне сложно. Видно, что «Дебрецен» подошел к сезону не в лучшей форме.
«Копенгаген»
Турнирное положение: коллектив из Копенгагена тоже смог успешно стартовать в новом сезоне Лиги конференций.
В чемпионате Дании команда из одноименного города тоже начала с двух побед, набрала шесть очков и занимает первую строчку в турнирной таблице.
За два тура копенгагенцы смогли забить целых шесть мячей, а пропустили всего лишь три.
Последние матчи: в Лиге конференций «Копенгаген» прошел украинский «Полесье» (3:3 и 2:1).
В чемпионате Дании копенгагенцы обыграли «Люнгбю» (3:2) и «Силькеборг» (3:1).
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: подопечные Бо Свенссона должны проходить в групповой этап Лиги конференций. У «Копенгагена» такой состав, что сделать это команде точно по силам.
В датском первенстве «Копенгаген» тоже должен бороться только за чемпионский титул. Команда является главным претендентом на чемпионство.
Статистика для ставок
- «Дебрецен» не может победить на протяжении трех матчей
- «Копенгаген» выиграл три последних матча
- «Копенгаген» не проигрывает на протяжении десяти матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Копенгаген» в этом поединке является фаворитом. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценивается в 3.75, тогда как победа «Дебрецена» — в 4.40.
Тотал больше 2,5 котируется в 1.75, а вот на тотал меньше 2,5 можно поставить за 1.95.
Прогноз: дома «Дебрецен» вполне может дать бой сопернику и не проиграть.
Ставка: победа «Дебрецена» или ничья за 2.02.
Прогноз: команды в первой игре будут действовать осторожно и вряд ли много забьют.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.95.