прогноз на матч 3-го раунда квалификации Лиги конференций, ставка за 2.75

6 августа в матче третьего раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Бейтар» и «Аустрия». Начало игры — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.75.

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«Бейтар»

Турнирное положение: «Бейтар» пока не стартовал в своем чемпионате. Зато один раунд квалификации Лиги конференций благополучно пройден.

При этом «Бейтар» уступил в финале Кубка Тото. В серии пенальти точнее оказался тель-авивский «Хапоэль».

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бейтар» уступил АЕКу Ларнака (2:3), но была удачливее в футбольной лотерее.

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До того команда переиграла тех же киприотов (1:0). Команда весьма неплохо выглядит в атаке, забивая в каждом матче.

При этом «Бейтар» в 3 последних матчах победил один раз. В них команда забила 5 мячей при пяти пропущенных.

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Состояние команды: «Бейтар» крайне нестабилен в плане результатов. Тем не менее, цели попасть в групповой этап Лиги конференций они не скрывают.

И уж точно «Бейтар» будет действовать максимально активно. Стоит отметить форварда Омера Ацили, оформившего дубль в предыдущем поединке.

«Аустрия»

Турнирное положение: «Аустрия» провалила старт в своем чемпионате, зато прошла один раунд квалификации третьего по рангу клубного турнира Европы.

Причем «Аустрия» в обоих поединках одолела «Лиепаю». Первая встреча принесла успех (2:0), ответная — 3:1.

Последние матчи: в стартовом туре своего чемпионата команда по всем статьям уступила «Вольфсбергеру» (0:3).

После того команда прошла латышей. Да и кубковый поединок с провинциальным «Виенер Спортклубом» принес яркий успех (5:0).

В 4 своих последних матчах «Аустрия» победила 3 раза. В этих поединках команда забила 10 мячей при четырех пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Аустрия» имеет относительно надежные тылы. А зычную оплеуху в чемпионате никак не объяснишь.

При всем при этом команда является опытным еврокубковым бойцом. К тому же неплохо смотрится форвард Кельвин Боатенг.

Австрийцы любят и умеют атаковать. К тому же команда должна воспользоваться проблемами соперника с надежностью тылов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бейтар» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.50, а победа соперника — в 2.75.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.95, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 1.85.

Прогноз: «Бейтар» крайне нестабилен, к тому же австрийцы достаточно выгодно смотрятся в атаке.

2.75 Победа «Аустрии» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.75 на матч «Бейтар» — «Аустрия» принесёт чистый выигрыш 1750₽, общая выплата — 2750₽

Ставка: Победа «Аустрии» за 2.75.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих сумеют отличиться больше трех раз.

3.40 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.40 на матч «Бейтар» — «Аустрия» принесёт прибыль 2400₽, общая выплата — 3400₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.40.

Пять причин, почему ставка зайдет