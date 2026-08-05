6 августа в матче третьего раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Бейтар» и «Аустрия». Начало игры — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.75.
«Бейтар»
Турнирное положение: «Бейтар» пока не стартовал в своем чемпионате. Зато один раунд квалификации Лиги конференций благополучно пройден.
При этом «Бейтар» уступил в финале Кубка Тото. В серии пенальти точнее оказался тель-авивский «Хапоэль».
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бейтар» уступил АЕКу Ларнака (2:3), но была удачливее в футбольной лотерее.
До того команда переиграла тех же киприотов (1:0). Команда весьма неплохо выглядит в атаке, забивая в каждом матче.
При этом «Бейтар» в 3 последних матчах победил один раз. В них команда забила 5 мячей при пяти пропущенных.
Состояние команды: «Бейтар» крайне нестабилен в плане результатов. Тем не менее, цели попасть в групповой этап Лиги конференций они не скрывают.
И уж точно «Бейтар» будет действовать максимально активно. Стоит отметить форварда Омера Ацили, оформившего дубль в предыдущем поединке.
«Аустрия»
Турнирное положение: «Аустрия» провалила старт в своем чемпионате, зато прошла один раунд квалификации третьего по рангу клубного турнира Европы.
Причем «Аустрия» в обоих поединках одолела «Лиепаю». Первая встреча принесла успех (2:0), ответная — 3:1.
Последние матчи: в стартовом туре своего чемпионата команда по всем статьям уступила «Вольфсбергеру» (0:3).
После того команда прошла латышей. Да и кубковый поединок с провинциальным «Виенер Спортклубом» принес яркий успех (5:0).
В 4 своих последних матчах «Аустрия» победила 3 раза. В этих поединках команда забила 10 мячей при четырех пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Аустрия» имеет относительно надежные тылы. А зычную оплеуху в чемпионате никак не объяснишь.
При всем при этом команда является опытным еврокубковым бойцом. К тому же неплохо смотрится форвард Кельвин Боатенг.
Австрийцы любят и умеют атаковать. К тому же команда должна воспользоваться проблемами соперника с надежностью тылов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бейтар» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.50, а победа соперника — в 2.75.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.95, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 1.85.
Прогноз: «Бейтар» крайне нестабилен, к тому же австрийцы достаточно выгодно смотрятся в атаке.
Ставка: Победа «Аустрии» за 2.75.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих сумеют отличиться больше трех раз.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.40.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Аустрия» в среднем забивает 2 мяча за матч
- «Бейтар» в трех официальных матчах пропустил 5 мячей
- «Аустрия» до последней коллизии победила в 3 выездных матчах кряду
- «Бейтар» с трудом прошел предыдущий раунд квалификации, тогда как австрийцы легко одолели своего оппонента
- «Аустрия» не пропускала в двух из четырех своих матчей