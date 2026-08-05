В первом матче третьего отборочного раунда Лиги конференций «Пайде» из Эстонии будет принимать «Рапид» из Австрии. Игра пройдет в Таллине 6 августа. Начало встречи — в 19:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.08.
«Пайде»
Турнирная таблица: В чемпионате Эстонии «Пайде» занимает 4-е место, набрав 35 очков.
Последние матчи: В 21-м туре эстонского первенства «Пайде» одержал минимальную победу над клубом «Курессааре» (1:0).
В первом отборочном раунде Лиги конференций «Пайде» переиграл литовский «Хегельманн» (3:0 — победа дома, 1:1 — ничья в гостях).
Во втором квалификационном раунде ЛК эстонский коллектив переиграл азербайджанскую «Зирю» (1:0 — победа дома, 1:1 — ничья в гостях).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: Эстонский коллектив в последних матчах одержал три победы, сыграл одну встречу вничью и в одном поединке потерпел поражение.
«Рапид»
Турнирная таблица: В австрийской Бундеслиги «Рапид» стартовал с победы, в первом туре внутреннего чемпионата венский клуб с минимальным счётом выиграл у клуба «Альтах» (1:0).
Последние матчи: «Рапид» в двух встречах второго раунда Лиги конференций переиграл «Санта-Колому» из Андорры (6:2 — победа дома, 3:1 — победа в гостях).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Рапид» одержал седьмую викторию подряд, а беспроигрышная серия австрийского коллектив состоит из 11 матчей: 9 побед и 2 ничьи.
Статистика для ставок
- «Рапид» одержал победу над «Санта-Коломой» во втором раунде Лиги конференций (9:3)
- «Пайде» переиграл «Хегельманн» (4:1) и «Зирю» (2:1) в Лиге конференций
- «Рапид» и «Пайде» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Рапида» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.22. Ничья оценивается в 5.70. На победу «Пайде» — 11.50.
ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.75 и 1.95.
Прогноз: «Рапид» во втором раунде показала яркий футбол, забив «Санта-Коломе» девять мячей. Австрийцы явно настроены на продолжение борьбы в еврокубках, остановим выбор на победе клуба из Вены.
Ставка: Фора «Рапида» (-2) с коэффициентом 2.08.
Прогноз: Учитывая игры во втором раунде «Пайде» и «Рапида», можно рискнуть, что клубы сыграют результативно.
Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.18.