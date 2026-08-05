прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.08

В первом матче третьего отборочного раунда Лиги конференций «Пайде» из Эстонии будет принимать «Рапид» из Австрии. Игра пройдет в Таллине 6 августа. Начало встречи — в 19:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.08.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

«Пайде»

Турнирная таблица: В чемпионате Эстонии «Пайде» занимает 4-е место, набрав 35 очков.

Последние матчи: В 21-м туре эстонского первенства «Пайде» одержал минимальную победу над клубом «Курессааре» (1:0).

В первом отборочном раунде Лиги конференций «Пайде» переиграл литовский «Хегельманн» (3:0 — победа дома, 1:1 — ничья в гостях).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Во втором квалификационном раунде ЛК эстонский коллектив переиграл азербайджанскую «Зирю» (1:0 — победа дома, 1:1 — ничья в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: Эстонский коллектив в последних матчах одержал три победы, сыграл одну встречу вничью и в одном поединке потерпел поражение.

«Рапид»

Турнирная таблица: В австрийской Бундеслиги «Рапид» стартовал с победы, в первом туре внутреннего чемпионата венский клуб с минимальным счётом выиграл у клуба «Альтах» (1:0).

Последние матчи: «Рапид» в двух встречах второго раунда Лиги конференций переиграл «Санта-Колому» из Андорры (6:2 — победа дома, 3:1 — победа в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Рапид» одержал седьмую викторию подряд, а беспроигрышная серия австрийского коллектив состоит из 11 матчей: 9 побед и 2 ничьи.

Статистика для ставок

«Рапид» одержал победу над «Санта-Коломой» во втором раунде Лиги конференций (9:3)

«Пайде» переиграл «Хегельманн» (4:1) и «Зирю» (2:1) в Лиге конференций

«Рапид» и «Пайде» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Рапида» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.22. Ничья оценивается в 5.70. На победу «Пайде» — 11.50.

ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.75 и 1.95.

Прогноз: «Рапид» во втором раунде показала яркий футбол, забив «Санта-Коломе» девять мячей. Австрийцы явно настроены на продолжение борьбы в еврокубках, остановим выбор на победе клуба из Вены.

2.08 Фора «Рапида» (-2) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч «Пайде» — «Рапид» принесёт прибыль 1080₽, общая выплата — 2080₽

Ставка: Фора «Рапида» (-2) с коэффициентом 2.08.

Прогноз: Учитывая игры во втором раунде «Пайде» и «Рапида», можно рискнуть, что клубы сыграют результативно.

2.18 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.18 на матч «Пайде» — «Рапид» принесёт чистый выигрыш 1180₽, общая выплата — 2180₽

Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.18.