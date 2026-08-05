прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 2.01

6 августа в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги Европы сыграют «Ягеллония» и «"Рейнджерс"». Начало игры — в 16:15 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.01.

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«Ягеллония»

Турнирное положение: Польский коллектив ставит перед собой задачу пробиться в основной этап еврокубков и заявить о себе на международной арене.

Последние матчи: Предыдущий поединок регулярного чемпионата сложился для «Ягеллонии» удачно. Команда на выезде сломила сопротивление клуба «Мотор Люблин» со счетом 2:1 благодаря точным ударам Ника Прелеца и Серхио Лосано.

Помимо победы на старте лиги над «Короной» (1:0), белостокцы выдали серию качественных спаррингов, последовательно переиграв кипрский «Пафос» (1:0), пражскую «Спарту» (1:0) и датский «Норшелланн» (2:1) в товарищеских поединках.

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Календарь и таблица Лиги Европы

Состояние команды: Тренерский штаб делает ставку на агрессивный домашний футбол и высокую результативность. Руководству удалось сохранить костяк команды, что позволяет демонстрировать неплохую сыгранность на старте сезона. Однако игра в обороне оставляет желать лучшего.

«Рейнджерс»

Турнирное положение: Клуб из Глазго традиционно нацелен только на максимальный результат — попадание в основную сетку Лиги Европы и борьбу за трофеи. Для титулованных гостей этот раунд квалификации является обязательной программой.

Последние матчи: В первом туре чемпионата Шотландии нового сезона «Рейнджерс» сыграл вничью 1:1 на выезде против клуба «Данди Юнайтед».

При этом в предсезонных товарищеских матчах «джерс» выглядели тяжело: команда зафиксировала три поражения подряд, включая неудачу в игре против «Бирмингема» (1:2).

Состояние команды: «Рейнджерс» пока только вкатывается в официальный сезон и находится под шквалом критики со стороны собственных болельщиков за слабую результативность. Капитан и нападающий Лоуренс Шенкленд после дебютных игр подвергся серьезному давлению из-за блеклой игры в атаке и слабой реализации моментов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Рейнджерс» в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.31. Ничья оценивается в 3.20, тогда как победа оппонента — в 3.05.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.94, а вот ТМ 2.5 можно взять за 1.80.

Прогноз: Основной ставкой станет ожидание голов только от одной из команд.

2.01 Обе не забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.01 на матч «Ягеллония» — «Рейнджерс» позволит вывести на карту выигрыш 1010₽, общая выплата — 2010₽

Ставка: Обе команды не забьют в матче за 2.01.

Прогноз: Доверимся статусу гостей и сыграем на победе «Рейнджерса» в матче.

2.31 Победа «Рейнджерса» Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.31 на матч «Ягеллония» — «Рейнджерс» позволит вывести на карту выигрыш 1310₽, общая выплата — 2310₽

Ставка: Победа «Рейнджерса» в матче за 2.31.