Одержат ли чехи победу над соперником?

прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.20

В первом матче третьего отборочного раунда Лиги конференций «Яблонец» из Чехии будет принимать РФШ из Латвии. Игра пройдет в Яблонец-над-Нисой 6 августа. Начало встречи — в 19:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.

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«Яблонец»

Турнирная таблица: В чемпионате Чехии «Яблонец» занимает 2-е место, набрав 6 очков.

Последние матчи: Во 2-м туре внутреннего первенства «Яблонец» одержал победу над командой «Пардубице» (2:0) и «Сигма» (2:1).

В рамках второго Лиги конференций чехи переиграли «Вараждин» из Хорватии (2:0 — победа дома, 2:3 — поражение в гостях).

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Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних матчах «Яблонец» одержал четыре победы и потерпел одно поражение.

РФШ

Турнирная таблица: Футболисты РФШ в чемпионате Латвии занимают первое место, набрав 62 очка в 24 матчах.

Последние матчи: В 24 туре латвийского первенства РФШ одержала минимальную победу над клубом «Тукумс 2000» (1:0).

В первом раунде Лиги конференций РФШ переиграла «Гленторан» (2:0 — победа дома, 2:1 — победа в гостях).

Во втором квалификационном раунде ЛК рижская футбольная школа переиграл исландский «Вестри» (4:1 — победа дома, 1:1 — ничья в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: РФШ не проигрывает на протяжении 11 матчей подряд: футболисты рижской футбольной школы одержали девять побед и сыграли два раза вничью.

Статистика для ставок

«Яблонец» во втором раунде Лиги конференций обыграл «Вараждин» из Хорватии (4:3)

РФШ в первом раунде Лиги конференций переиграла «Гленторан» из Северной Ирландии (4:1), а во втором оказалась сильнее исландского «Вестри» (5:2)

РФШ и «Яблонец» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу команды «Яблонец» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.70. Ничья оценивается в 3.65. На победу РФШ — 4.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.93 и 1.77.

Прогноз: «Яблонец» классом выше латвийского соперника, несмотря на то, что РФШ много забил в ворота соперников на предыдущих стадиях Лиги конференций. Есть вероятность, что клуб из Чехии одержит победу над соперником.

2.20 Фора «Яблонеца» (-1) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Яблонец» — РФШ принесёт чистый выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Фора «Яблонеца» (-1) с коэффициентом 2.20.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.93 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.93 на матч «Яблонец» — РФШ принесёт чистый выигрыш 930₽, общая выплата — 1930₽

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.93.