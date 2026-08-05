Что громче: «Гё» или «Ге»?

прогноз на схватку за финал квалификации Лиги конференций, ставка за 1.93

6 августа в первом матче полуфинала отбора Лиги конференций сыграют «Гётеборг» и «Гент». Начало встречи — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.93.

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«Гётеборг»

Турнирное положение: «Гётеборг», как четвертая команда чемпионата Швеции 2025 года, начал борьбу в отборе Лиги конференций с четвертьфинала.

Команда по сумме двух встреч на прошлой стадии прошла эстонскую «Левадию», хотя каким-то невообразимым образом проиграла первый поединок дома.

Последние матчи: в предыдущей игре в рамках 15-го тура текущего розыгрыша национального первенства клуб на своем поле обыграл «Дегерфорс» (2:0).

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Перед этим в поединке, который был ответным на предыдущей стадии Лиги конференций, коллектив теперь в чужих стенах одержал победу над «Левадией» (3:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: в девяти последних матчах в разных турнирах «Гётеборг» выиграл лишь трижды при пяти поражениях и одной ничьей.

Такая форма должна пугать болельщиков хозяев поля, тем не менее, две из трех побед были одержаны в последних двух поединках, так что, вероятно, шведы только набирают ход.

Адам Виберг — лучший бомбардир команды в отборе Лиги конференций текущего сезона с двумя голами.

«Гент»

Турнирное положение: «Гент», как и его нынешний соперник, стартовал в квалификации Лиги конференций на предыдущей стадии.

Команда в четвертьфинале отбора этого континентального турнира с приключениями сломила сопротивление украинского ЛНЗ Черкассы по итогам двух поединков.

Последние матчи: в прошлой игре, которая была ответной на предыдущей стадии отбора Лиги конференций, коллектив дома в серии пенальти обыграл ЛНЗ Черкассы (0:0).

Ранее в первом поединке четвертьфинала квалификации третьего по престижности турнира Старого Света клуб на выезде сыграл вничью 0:0 все с тем же украинским соперником.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах «Гент» выиграл лишь раз в основное время при трех ничьих и одном поражении.

С такой формой гостям вроде бы трудно рассчитывать на выигрыш, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же немалы, если учесть, что соперник уступает им в классе.

Команда пока что не забивала в отборе Лиги конференций текущего сезона.

Статистика для ставок

в семи из восьми последних матчей «Гётеборга» забивали больше двух голов

в пяти из восьми последних матчей «Гётеборг» проиграл

в трех последних матчах «Гента» забивали меньше трех голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Гент» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.45, выигрыш «Гётеборга» — в 3.25.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.93 и 1.87.

Прогноз: в семи из восьми последних матчей хозяев забивали больше двух голов. Так было и в их четырех из пяти последних домашних поединков.

Между тем, в пяти из восьми последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

1.93 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.93 на матч «Гётеборг» — «Гент» принесёт прибыль 930₽, общая выплата — 1930₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.93.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, поскольку хозяева проиграли в пяти из восьми последних матчей.

2.20 «Гент» победит Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Гётеборг» — «Гент» позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: «Гент» победит за 2.20