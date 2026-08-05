Ожидает ли шотландцев конфуз в Финляндии?

прогноз на дуэль за финал квалификации Лиги конференций, ставка за 2.14

6 августа в первом матче полуфинала отбора Лиги конференций сыграют ХИК и «Мотеруэлл». Начало встречи — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.14.

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ХИК

Турнирное положение: ХИК на правах победителя Кубка Финляндии стартовал в квалификации Лиги конференций на предыдущей стадии.

Команда в четвертьфинале отбора этого континентального турнира сумела без проблем разобраться с представителем Северной Ирландии — «Колрейн».

Последние матчи: в предыдущей игре в рамках 18-го тура текущего розыгрыша национального первенства клуб на чужом поле потерпел разгром от СИКа (0:3).

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Перед этим в поединке, который был ответным на предыдущей стадии Лиги конференций, коллектив снова-таки на выезде разгромил «Колрейн» (3:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах ХИК выиграл четыре раза при одном поражении.

Такая форма должна вселять уверенность хозяевам поля, что с учетом небольшого преимущества в классе над соперником, а также фактором поддержки родных трибун, говорит в их пользу.

Тойво Меро и Теэму Пукки — лучшие бомбардиры команды в отборе Лиги конференций текущего сезона с двумя голами.

«Мотеруэлл»

Турнирное положение: «Мотеруэлл» выиграл путевку в квалификацию Лиги конференций, поскольку стал четвертым в чемпионате Шотландии прошлого сезона.

Команда в четвертьфинале отбора этого континентального турнира сумела уверенно разобраться с представителем Фарерских островов — «Торсхавном».

Последние матчи: в прошлом поединке в рамках первого тура нового розыгрыша чемпионата Шотландии клуб на чужом поле обыграл «Хиберниан» (2:1).

Ранее в предыдущей игре, которая была ответной на предыдущей стадии Лиги конференций, коллектив в чужих стенах одержал разгромную победу над «Торсхавном» (3:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах в разных турнирах «Мотеруэлл» не знал другого результата, кроме выигрыша.

С такой формой гостям можно рассчитывать по крайней мере на мировой исход, но добиться этого на выезде против соперника, который чуть выше их классом, им будет непросто.

Лукас Фадингер — лучший бомбардир команды в отборе Лиги конференций текущего сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей ХИК выиграл

в восьми из 12-ти последних матчей ХИК забивал больше одного гола

в трех последних матчах «Мотеруэлл» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ХИК — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.44. Ничья — в 3.45, выигрыш «Мотеруэлла» — в 2.85.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.79 и 2.01.

Прогноз: в восьми из 12-ти последних матчей хозяева поля забили больше гола. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

Между тем, на выезде против сильного соперника гости вполне способны пропустить минимум два мяча.

2.14 Тотал ХИКа больше 1,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.14 на матч ХИК — «Мотеруэлл» позволит вывести на карту выигрыш 1140₽, общая выплата — 2140₽

Ставка: тотал ХИКа больше 1,5 голов за 2.14.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, поскольку такой расклад сыграл в четырех из пяти последних матчей хозяев поля.

2.44 ХИК победит Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.44 на матч ХИК — «Мотеруэлл» принесёт прибыль 1440₽, общая выплата — 2440₽

Ставка: ХИК победит за 2.44