В первом матче третьего отборочного раунда Лиги конференций армянский «Ноа» будет принимать швейцарский «Сьон». Игра пройдет в Абовян 6 августа. Начало встречи — в 19:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.35.
«Ноа»
Турнирная таблица: В минувшем сезоне армянского чемпионата «Ноа» стал серебряным призёром, набрав 56 очков. От чемпиона «Арарат-Армении» отставание составило 4 балла.
Последние матчи: Стартовал новый сезон в чемпионате Армении. В первом туре «Ноа» разгромил «Сюник» (3:0).
Во втором раунде Лиги конференций «Ноа» сломил сопротивление «Зимбру» из Молдавии (2:1 — победа дома, 1:1 — ничья в гостях).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: Беспроигрышная серия «Ноа» состоит из восьми матчей: пять побед и три ничьи.
«Сьон»
Турнирная таблица: В чемпионате Швейцарии «Сьон» занимает 5-е место, набрав 3 очка. В двух матчах швейцарцы одержали одну победу и потерпели одно поражение.
Последние матчи: Во втором туре внутреннего первенства «Сьон» переиграл «Люцерн» (3:0). В Лиге конференций швейцарцы переиграли БАТЭ из Беларуси (4:0 — победа дома, 1:1 — ничья в гостях).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В пяти матчах «Сьон» одержал три победы, одну встречу завершил вничью и в одном поединке потерпел поражение.
Статистика для ставок
- «Сьон» во втором раунде Лиги конференций переиграл БАТЭ (5:1)
- «Ноа» во втором раунде Лиги конференций обыграл «Зимбру» (3:2)
- «Сьон» и «Ноа» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Сьона» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.35. Ничья оценивается в 3.40. На победу «Ноа» — 2.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.02.
Прогноз: «Ноа» с трудом прошла клуб из Молдавии, «Сьон» — соперник классом выше. Армянскому клубу будет сложно в игре со швейцарцами. Остановим наш выбор на победе «Сьона».
Ставка: Победа «Сьона» с коэффициентом 2.35.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.15.