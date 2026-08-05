прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.35

В первом матче третьего отборочного раунда Лиги конференций армянский «Ноа» будет принимать швейцарский «Сьон». Игра пройдет в Абовян 6 августа. Начало встречи — в 19:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.35.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

«Ноа»

Турнирная таблица: В минувшем сезоне армянского чемпионата «Ноа» стал серебряным призёром, набрав 56 очков. От чемпиона «Арарат-Армении» отставание составило 4 балла.

Последние матчи: Стартовал новый сезон в чемпионате Армении. В первом туре «Ноа» разгромил «Сюник» (3:0).

Во втором раунде Лиги конференций «Ноа» сломил сопротивление «Зимбру» из Молдавии (2:1 — победа дома, 1:1 — ничья в гостях).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: Беспроигрышная серия «Ноа» состоит из восьми матчей: пять побед и три ничьи.

«Сьон»

Турнирная таблица: В чемпионате Швейцарии «Сьон» занимает 5-е место, набрав 3 очка. В двух матчах швейцарцы одержали одну победу и потерпели одно поражение.

Последние матчи: Во втором туре внутреннего первенства «Сьон» переиграл «Люцерн» (3:0). В Лиге конференций швейцарцы переиграли БАТЭ из Беларуси (4:0 — победа дома, 1:1 — ничья в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В пяти матчах «Сьон» одержал три победы, одну встречу завершил вничью и в одном поединке потерпел поражение.

На что ставят в матче Ноа — Сьон Букмекерские коэффициенты на матч Ноа — Сьон: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Сьон» во втором раунде Лиги конференций переиграл БАТЭ (5:1)

«Ноа» во втором раунде Лиги конференций обыграл «Зимбру» (3:2)

«Сьон» и «Ноа» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Сьона» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.35. Ничья оценивается в 3.40. На победу «Ноа» — 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.02.

Прогноз: «Ноа» с трудом прошла клуб из Молдавии, «Сьон» — соперник классом выше. Армянскому клубу будет сложно в игре со швейцарцами. Остановим наш выбор на победе «Сьона».

2.35 Победа «Сьона» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч «Ноа» — «Сьон» позволит вывести на карту выигрыш 1350₽, общая выплата — 2350₽

Ставка: Победа «Сьона» с коэффициентом 2.35.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

2.15 ТБ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «Ноа» — «Сьон» принесёт чистый выигрыш 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.15.