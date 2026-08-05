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прогноз на матч 3-го раунда квалификации Лиги конференций, ставка за 2.05

6 августа в матче третьего раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «ЧФР Клуж» и «Тромсё». Начало игры — в 19:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.

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«ЧФР Клуж»

Турнирное положение: «ЧФР Клуж» неудачно стартовал в чемпионате Румынии. На данный момент команда находится на 12-м месте турнирной таблицы.

При этом «ЧФР Клуж» в трех первых турах набрал всего 3 очка. Забила команда 7 мячей при пяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «ЧФР Клуж» уступил бухарестскому «Рапиду» (1:3).

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До того команда в квалификации Лиги конференций переиграла «Алашкерт» (3:0). Да и «Волунтари» был обыгран уверенно (5:0).

При этом «ЧФР Клуж» в пяти последних матчах победил 2 раза. В них команда забила 11 мячей в ворота соперников при 6 пропущенных.

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Состояние команды: «ЧФР Клуж» крайне нестабилен в плане результатов. Тем не менее, в предыдущем раунде был легко пройден «Алашкерт» (1:1, 3:0).

И уж точно «ЧФР Клуж» будет действовать максимально агрессивно. Забивает команда в среднем 2 мяча за матч, однако оборонительные редуты частенько подводят.

«Тромсё»

Турнирное положение: «Тромсё» уже успел вылететь из квалификации Лиги Европы. Команда по сумме двух встреч уступила дорогу «Градец-Кралове».

Причем «Тромсё» на данный момент находится на 3-м месте в своем чемпионате. Команда на 4 очка отстает от лидера.

Последние матчи: вылет от чехов получился вполне логичным. В ответном команда уступила со счетом 1:3.

После того команда переиграла «Олесунн» (6:2). А вот несколько ранее она минимально уступила зловредным чехам.

В пяти своих последних матчах «Тромсё» добыл 3 победы. В этих поединках команда забила 15 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Тромсё» имеет не столь надежные тылы. В своем чемпионате команда пропустила 17 мячей в 16 матчах.

При всем при этом команда победила 10 раз в 16 поединках норвежского чемпионата. А вот забивает «Тромсё» в среднем 2 мяча за матч.

Наверняка «Тромсё» не будет лишь обороняться. Норвежцы весьма сильны на стандартах, да и оппонент явно небезгрешен у своих владений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тромсё» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.25, а победа соперника — в 2.63.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.05, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 1.75.

Прогноз: Обе команды больше преуспевают в атаке, нежели в обороне, так что ждем нескольких забитых мячей.

2.05 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «ЧФР Клуж» — «Тромсё» принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих сумеют отличиться больше трех раз.

3.50 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.50 на матч «ЧФР Клуж» — «Тромсё» принесёт прибыль 2500₽, общая выплата — 3500₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.50.

Пять причин, почему ставка зайдет