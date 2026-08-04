прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.50

5 августа в товарищеском матче по футболу сыграют К-Лига Старс и «Манчестер Сити». Начало игры — в 14:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.50.

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К-Лига Старс

Турнирное положение: Эта команда собирается лишь на выставочные матчи. Корейские звезды каждое лето играют с кем-то из грандов мирового футбола.

При этом К-Лига Старс в таком сочетании собирается раз в год. Да и для большинства любителей футбола корейские звезды — лишь ноунеймы.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела год назад. К-Лига Старс переиграл «Ньюкасл» (1:0).

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За год до того команда уступила «Тоттенхэму» (3:4). Еще годом ранее она сумела одолеть мадридский «Атлетико» (3:2).

При этом К-Лига Старс ни в одном из матчей не сосредотачивается у своих владений. Команда сильна в контригре.

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Состояние команды: К-Лига Старс способен дать бой кому угодно. Да и вице-чемпион Англии станет прекрасным раздражителем.

К слову, К-Лига Старс в четырех своих последних матчах добыл 2 победы при 2 поражениях. Вот только соперник на сей раз уж очень сложный…

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «Горожане» в минувшем сезоне выступили неудачно. Команда заняла 2-е место в АПЛ, уступив чемпионство «Арсеналу».

Причем «Манчестер Сити» отстал от чемпиона на 7 зачетных баллов. Зато забила команда 77 мячей в 38 матчах.

Последние матчи: в своем премьерном спарринге «горожане» уступили «Интеру» в серии послематчевых пенальти.

В том поединке не принимал участия Эрлинг Холанн. Без него атака «горожан» выглядит откровенно бледно.

Нынче «Манчестер Сити» только набирает обороты. Плюс наверняка покинет команду мозг центра поля Родри.

Состояние команды: «Горожане» в кадровом плане смотрятся шикарно. К тому же пополнил команду хавбек Эллиотт Андерсон.

Между тем, «горожане» пока только ищут оптимальные игровые сочетания. Плюс в кадровом плане команда несколько обновилась.

При этом «Манчестер Сити» лишь привыкает к требованиям Энцо Марески. Тем не менее, англичане не должны иметь проблем с несыгранными между собой корейцами.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Манчестер Сити» фаворитом с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.00, а победа корейцев — в 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.57 и 2.35.

Прогноз: «Горожане» прекрасно атакуют, к тому же оппонент крайне редко собирается в таком сочетании.

2.50 Фора «Манчестер Сити» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч К-Лига Старс — «Манчестер Сити» позволит вывести на карту выигрыш 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: Фора «Манчестер Сити» -1.5 за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

2.20 Обе не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч К-Лига Старс — «Манчестер Сити» принесёт чистый выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Обе не забьют за 2.20.

Пять причин, почему ставка зайдет