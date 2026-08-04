5 августа в товарищеском матче по футболу сыграют К-Лига Старс и «Манчестер Сити». Начало игры — в 14:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.50.
К-Лига Старс
Турнирное положение: Эта команда собирается лишь на выставочные матчи. Корейские звезды каждое лето играют с кем-то из грандов мирового футбола.
При этом К-Лига Старс в таком сочетании собирается раз в год. Да и для большинства любителей футбола корейские звезды — лишь ноунеймы.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела год назад. К-Лига Старс переиграл «Ньюкасл» (1:0).
За год до того команда уступила «Тоттенхэму» (3:4). Еще годом ранее она сумела одолеть мадридский «Атлетико» (3:2).
При этом К-Лига Старс ни в одном из матчей не сосредотачивается у своих владений. Команда сильна в контригре.
Состояние команды: К-Лига Старс способен дать бой кому угодно. Да и вице-чемпион Англии станет прекрасным раздражителем.
К слову, К-Лига Старс в четырех своих последних матчах добыл 2 победы при 2 поражениях. Вот только соперник на сей раз уж очень сложный…
«Манчестер Сити»
Турнирное положение: «Горожане» в минувшем сезоне выступили неудачно. Команда заняла 2-е место в АПЛ, уступив чемпионство «Арсеналу».
Причем «Манчестер Сити» отстал от чемпиона на 7 зачетных баллов. Зато забила команда 77 мячей в 38 матчах.
Последние матчи: в своем премьерном спарринге «горожане» уступили «Интеру» в серии послематчевых пенальти.
В том поединке не принимал участия Эрлинг Холанн. Без него атака «горожан» выглядит откровенно бледно.
Нынче «Манчестер Сити» только набирает обороты. Плюс наверняка покинет команду мозг центра поля Родри.
Состояние команды: «Горожане» в кадровом плане смотрятся шикарно. К тому же пополнил команду хавбек Эллиотт Андерсон.
Между тем, «горожане» пока только ищут оптимальные игровые сочетания. Плюс в кадровом плане команда несколько обновилась.
При этом «Манчестер Сити» лишь привыкает к требованиям Энцо Марески. Тем не менее, англичане не должны иметь проблем с несыгранными между собой корейцами.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Манчестер Сити» фаворитом с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.00, а победа корейцев — в 4.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.57 и 2.35.
Прогноз: «Горожане» прекрасно атакуют, к тому же оппонент крайне редко собирается в таком сочетании.
Ставка: Фора «Манчестер Сити» -1.5 за 2.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.20.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Манчестер Сити» имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей мирового уровня
- Корейцы лишь раз в год собираются в таком сочетании
- Команда Марески уже провела один спарринг
- «Манчестер Сити» забивает в среднем 2 мяча за матч
- Англичане весьма сильны даже не в оптимальном кадровом сочетании