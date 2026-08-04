Будут ли у «Ференцвароша» проблемы с «Гурником»?

прогноз на дуэль за финал квалификации Лиги Европы, ставка за 1.81

5 августа в первом матче полуфинала отбора Лиги Европы сыграют «Ференцварош» и «Гурник» Забже. Начало встречи — в 21:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.81.

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«Ференцварош»

Турнирное положение: «Ференцварош» начал борьбу в квалификации Лиги Европы еще с первой стадии этого турнира.

Команда сперва в 1/8 финала отбора разобралась с представителем Сербии «Войводиной», после чего в четвертьфинале — с нидерландским «Твенте».

Последние матчи: в предыдущей игре в рамках второго тура чемпионата Венгрии нового сезона клуб на своем поле сыграл вничью с «Вашашем» (0:0).

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Ранее в ответном поединке четвертьфинала квалификации Лиги Европы коллектив снова-таки в домашних стенах сыграл вничью с «Твенте» (2:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Лиги Европы

Состояние команды: в трех последних матчах разного статуса «Ференцварош» ни разу не выиграл при двух ничьих и одном поражении.

Данная форма вроде бы не внушает оптимизма болельщикам хозяев, тем не менее, перевес в классе над соперником и поддержка своих трибун обещают им высокие шансы на успех.

Ленни Жозеф — лучший бомбардир команды в отборе Лиги Европы текущего сезона с четырьмя голами.

«Гурник» Забже

Турнирное положение: «Гурник» Забже на правах вице-чемпиона Польши стартовал в еврокубках с отбора Лиги чемпионов.

Команда оказалась в квалификации Лиги Европы после того, как проиграла в четвертьфинале отбора главного континентального турнира турецкому «Фенербахче».

Последние матчи: в ответном поединке четвертьфинала квалификации Лиги чемпионов коллектив на своем поле сыграл вничью все с тем же «Фенербахче» (1:1).

Ранее в предыдущей игре в рамках первого тура польского чемпионата нового сезона клуб в домашних стенах одержал победу над «Шлёнском» Вроцлав (2:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах разного статуса «Гурник» Забже выиграл лишь раз и дважды проиграл.

С такой формой гостям будет непросто не то, что выиграть, а даже сыграть вничью, особенно если учесть перевес соперника в классе и фактор чужого поля.

Михал Сачек — автор пока что единственного гола команды в еврокубках текущего сезона.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Ференцвароша» забивали больше двух голов

в трех последних матчах «Ференцварош» не выиграл

в четырех из шести последних матчей «Гурника» забивали меньше трех голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ференцварош» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.73. Ничья — в 3.55, выигрыш «Гурника» Забже — в 4.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.81 и 1.99.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали больше двух мячей. Так было и в их двух из трех последних домашних поединков.

Между тем, в шести из 10-ти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

1.81 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.81 на матч «Ференцварош» — «Гурник» Забже позволит вывести на карту выигрыш 810₽, общая выплата — 1810₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.81.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трех мячей, поскольку в пяти из шести последних матчей «Ференцвароша» забивали именно столько или больше.

2.32 Тотал больше 3,0 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.32 на матч «Ференцварош» — «Гурник» Забже позволит вывести на карту выигрыш 1320₽, общая выплата — 2320₽

Ставка: тотал больше 3,0 голов за 2.32