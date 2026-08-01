Улучшит ли «Елимай» Семей шансы на еврокубки?

прогноз на матч 20-го тура чемпионата Казахстана, ставка за 1.83

2 августа в 20-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Женис» и «Елимай» Семей. Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.83.

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«Женис»

Турнирное положение: «Женис» после 19-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 22 балла в активе и находится в середине таблицы.

Команда занимает девятую позицию с отрывом в шесть баллов от зоны понижения в классе (15-16-я позиции), а также с отставанием в 10 пунктов от зоны еврокубков (топ-3).

Последние матчи: в своем прошлом поединке, который был первым в рамках полуфинала Кубка Казахстана, «Женис» потерпел поражение от «Кайсара» (1:3) на выезде.

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Перед этим коллектив остался без очков, когда в 19-м туре национального первенства снова-таки на чужом поле проиграл «Каспию» (2:3).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Лиги Европы

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Женис» проиграл три раза при одной победе и одной ничьей.

Это не может сулить хозяевам хороших шансов не то, что на выигрыш, а даже на ничью, пусть даже и на своем поле, особенно против более классного соперника.

Сразу четверо игроков — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне КПЛ с двумя голами.

«Елимай» Семей

Турнирное положение: «Елимай» Семей после 18-ти поединков казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 27 очков в активе и претендует на еврокубки.

Команда занимает шестую позицию, на пять баллов отставая от зоны еврокубков (топ-3), а также на пять пунктов опережая нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках в 19-го тура национального первенства клуб на своем поле сыграл вничью с «Кайсаром» (1:1).

Перед этим в поединке предыдущего тура чемпионата Казахстана коллектив и вовсе остался без очков, когда на чужом поле проиграл «Ордабасы» (1:3).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Елимай» Семей ни разу не выиграл при трех ничьих и одном поражении.

Таким образом, у гостей не лучшие шансы на три очка, тем более на выезде, однако они все же немалы, если учесть, что они выше классом, чем соперник.

Роман Муртазаев — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Премьер-лиги с восемью голами.

На что ставят в матче Женис — Елимай Семей Букмекерские коэффициенты на матч Женис — Елимай Семей: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Жениса» забивали обе команды

в трех из пяти последних матчей «Женис» проиграл

в пяти из шести последних матчей «Елимая» Семея забивали меньше трех голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Елимай» Семей — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 2.03. Ничья — в 3.35, выигрыш «Жениса» — в 3.86.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.03 и 1.80.

Прогноз: в трех последних матчах хозяев поля забивали оба соперника. Так было и в их двух последних домашних поединках.

При этом в четырех последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.

1.83 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч «Женис» — «Елимай» Семей принесёт прибыль 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: обе команды забьют за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь в трех из пяти последних матчей хозяева проиграли.

2.03 «Елимай» Семей Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч «Женис» — «Елимай» Семей позволит вывести на карту выигрыш 1030₽, общая выплата — 2030₽

Ставка: «Елимай» Семей за 2.03