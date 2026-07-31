В Бухаре не будет победителя

прогноз на матч 15-го тура чемпионата Узбекистана, ставка за 3.27

1 августа в 15-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Бухара» и «Локомотив» Ташкент. Начало игры — в 18:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.27.

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«Бухара»

Турнирное положение: Бухарцы вплотную приблизились к медальной зоне. Сейчас они находятся на 4-м месте турнирной таблицы.

При этом «Бухара» всего на 2 очка отстает от третьей позиции. А вот в свои ворота команда пропустила 15 мячей в 14 матчах чемпионата Узбекистана.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно, вчистую уступив «Андижану» (0:2).

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До того команда нанесла поражение «Бунёдкору» (1:0). А вот чуть ранее она была бита крепким ферганским «Нефтчи» (1:2).

В последних пяти матчах «Бухара» победила 3 раза. В них игроки команды отличились 5 забитыми мячами при пяти же пропущенных в свои ворота.

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Состояние команды: «Бухара» нынче не блещет стабильностью результатов. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

Вот только «Бухара» в последнее время неудачно противостоит ташкентскому «Локомотиву». В 10 последних очных поединках команда уступила сопернику. Пора прерывать столь ужасный сериал?!

«Локомотив» Ташкент

Турнирное положение: «Железнодорожники» находятся в когорте борцов за медали чемпионата. Ныне команда пребывает на 6-м месте турнирной таблицы.

При этом «Локомотив» Ташкент на 2 очка отстает от искомого 3-го места. Причем забила команда 21 мяч при 19 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась тремя очками, уверенно переиграв «Согдиану» (3:1).

До того команда не смогла одолеть «Андижан» (3:3). При этом чуть ранее она не дала себя обыграть «Пахтакору» (1:1).

При этом «Локомотив» Ташкент в пяти своих последних матчах добыл 2 победы. В этих поединках команда отличилась 9 забитыми мячами при семи пропущенных.

Состояние команды: «Локомотив» Ташкент ныне поднаторел в плане результатов. Команда не уступила в 4 своих последних матчах.

Между тем, в семи выездных поединках чемпионата «Локомотив» Ташкент набрал 10 очков. Да и забивает вне родных стен команда в среднем чаще гола за матч.

«Железнодорожники» победили всего 6 раз в 14 матчах чемпионата. Зато в двух последних турах команда наколотила 6 мячей в ворота соперников.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бухара» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.27, а победа «Локомотива» Ташкент — в 2.94.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 2.25, а вот ТМ 2.5 можно взять за 1.57.

Прогноз: Ташкентцы не уступили в четырех последних матчах, тогда как бухарцы намерены прервать серию неудач в матчах с «Локомотивом».

3.27 Ничья Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.27 на матч «Бухара» — «Локомотив» Ташкент принесёт прибыль 2270₽, общая выплата — 3270₽

Ставка: Ничья за 3.27.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.25 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Бухара» — «Локомотив» Ташкент позволит вывести на карту выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.25.

Пять причин, почему ставка зайдет