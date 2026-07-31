1 августа в 15-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Бухара» и «Локомотив» Ташкент. Начало игры — в 18:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.27.
«Бухара»
Турнирное положение: Бухарцы вплотную приблизились к медальной зоне. Сейчас они находятся на 4-м месте турнирной таблицы.
При этом «Бухара» всего на 2 очка отстает от третьей позиции. А вот в свои ворота команда пропустила 15 мячей в 14 матчах чемпионата Узбекистана.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно, вчистую уступив «Андижану» (0:2).
До того команда нанесла поражение «Бунёдкору» (1:0). А вот чуть ранее она была бита крепким ферганским «Нефтчи» (1:2).
В последних пяти матчах «Бухара» победила 3 раза. В них игроки команды отличились 5 забитыми мячами при пяти же пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Бухара» нынче не блещет стабильностью результатов. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.
Вот только «Бухара» в последнее время неудачно противостоит ташкентскому «Локомотиву». В 10 последних очных поединках команда уступила сопернику. Пора прерывать столь ужасный сериал?!
«Локомотив» Ташкент
Турнирное положение: «Железнодорожники» находятся в когорте борцов за медали чемпионата. Ныне команда пребывает на 6-м месте турнирной таблицы.
При этом «Локомотив» Ташкент на 2 очка отстает от искомого 3-го места. Причем забила команда 21 мяч при 19 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась тремя очками, уверенно переиграв «Согдиану» (3:1).
До того команда не смогла одолеть «Андижан» (3:3). При этом чуть ранее она не дала себя обыграть «Пахтакору» (1:1).
При этом «Локомотив» Ташкент в пяти своих последних матчах добыл 2 победы. В этих поединках команда отличилась 9 забитыми мячами при семи пропущенных.
Состояние команды: «Локомотив» Ташкент ныне поднаторел в плане результатов. Команда не уступила в 4 своих последних матчах.
Между тем, в семи выездных поединках чемпионата «Локомотив» Ташкент набрал 10 очков. Да и забивает вне родных стен команда в среднем чаще гола за матч.
«Железнодорожники» победили всего 6 раз в 14 матчах чемпионата. Зато в двух последних турах команда наколотила 6 мячей в ворота соперников.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бухара» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.27, а победа «Локомотива» Ташкент — в 2.94.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 2.25, а вот ТМ 2.5 можно взять за 1.57.
Прогноз: Ташкентцы не уступили в четырех последних матчах, тогда как бухарцы намерены прервать серию неудач в матчах с «Локомотивом».
Ставка: Ничья за 3.27.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.25.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Бухара» уступила «железнодорожникам» в 10 последних очных встречах
- «Локомотив» Ташкент не уступил в 4 своих последних поединках
- Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч
- Бухарцы в 7 домашних матчах уступили лишь один раз
- «Железнодорожники» победили в 3 выездных поединках из семи