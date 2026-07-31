1 августа в 20-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Атырау» и «Жетысу». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.83.
«Атырау»
Турнирное положение: «Атырау» после 18-ти поединков казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 18 очков в активе и борется за выживание.
Команда занимает 13-ю позицию, по дополнительным показателям опережая нынешнего соперника и на два балла — зону понижения в классе (15-16-е места).
Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках в 19-го тура национального первенства коллектив на чужом поле потерпел поражение от «Тобола» (0:1).
Перед этим в предыдущем туре чемпионата Казахстана клуб также остался без очков, когда теперь в домашних стенах проиграл «Кайрату» (1:3).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Календарь и таблица Лиги Европы
Состояние команды: в четырех последних поединках, состоявшиеся в Премьер-лиге Казахстана, «Атырау» не знал другого результата, кроме проигрыша.
С такой формой хозяев, которая свидетельствует об игровом кризисе, им сложно рассчитывать даже на мировую, пусть даже и на своем поле.
Энрике — лучший бомбардир команды в текущем сезоне КПЛ с тремя голами.
«Жетысу»
Турнирное положение: «Жетысу» после 19-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 18 очков в активе и борется за выживание.
Команда занимает 14-е место, по дополнительным показателям отставая от нынешнего соперника, а также на два балла опережая зону понижения в классе (15-16-я позиции).
Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках в 19-го тура национального первенства клуб в домашних стенах проиграл «Кызылжару» (1:2).
Перед этим в предыдущем туре чемпионата страны коллектив также остался без очков, когда теперь на чужом поле потерпел поражение от «Окжетпеса» (0:2).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на национальную Премьер-лигу, «Жетысу» только проигрывал.
Это явно не вселяет в гостей уверенность в своих силах, тем более если учитывать, что игра состоится на поле соперника, хотя примерно тот же его класс все-таки оставляет определенные шансы.
Нурбол Ануарбеков — лучший бомбардир команды в текущем сезоне КПЛ с семью голами.
Статистика для ставок
- в четырех последних матчах «Атырау» проиграл
- в пяти из семи последних матчей «Атырау» забивали обе команды
- в четырех последних матчах «Жетысу» проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Атырау» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.33. Ничья — в 2.85, выигрыш «Жетысу» — в 3.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.20 и 1.60.
Прогноз: в пяти из семи последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех последних домашних поединках.
При этом в четырех из пяти последних выездных матчей гостей сыграл такой же расклад.
Ставка: обе команды забьют за 1.83.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева поля выиграют, ведь они все-таки принимают конкурента на своей арене.
Ставка: «Атырау» победит за 2.33