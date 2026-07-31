Кто провалится в зону вылета?

прогноз на матч 20-го тура чемпионата Казахстана, ставка за 1.83

1 августа в 20-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Атырау» и «Жетысу». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.83.

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«Атырау»

Турнирное положение: «Атырау» после 18-ти поединков казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 18 очков в активе и борется за выживание.

Команда занимает 13-ю позицию, по дополнительным показателям опережая нынешнего соперника и на два балла — зону понижения в классе (15-16-е места).

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках в 19-го тура национального первенства коллектив на чужом поле потерпел поражение от «Тобола» (0:1).

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Перед этим в предыдущем туре чемпионата Казахстана клуб также остался без очков, когда теперь в домашних стенах проиграл «Кайрату» (1:3).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

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Состояние команды: в четырех последних поединках, состоявшиеся в Премьер-лиге Казахстана, «Атырау» не знал другого результата, кроме проигрыша.

С такой формой хозяев, которая свидетельствует об игровом кризисе, им сложно рассчитывать даже на мировую, пусть даже и на своем поле.

Энрике — лучший бомбардир команды в текущем сезоне КПЛ с тремя голами.

«Жетысу»

Турнирное положение: «Жетысу» после 19-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 18 очков в активе и борется за выживание.

Команда занимает 14-е место, по дополнительным показателям отставая от нынешнего соперника, а также на два балла опережая зону понижения в классе (15-16-я позиции).

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках в 19-го тура национального первенства клуб в домашних стенах проиграл «Кызылжару» (1:2).

Перед этим в предыдущем туре чемпионата страны коллектив также остался без очков, когда теперь на чужом поле потерпел поражение от «Окжетпеса» (0:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на национальную Премьер-лигу, «Жетысу» только проигрывал.

Это явно не вселяет в гостей уверенность в своих силах, тем более если учитывать, что игра состоится на поле соперника, хотя примерно тот же его класс все-таки оставляет определенные шансы.

Нурбол Ануарбеков — лучший бомбардир команды в текущем сезоне КПЛ с семью голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Атырау» проиграл

в пяти из семи последних матчей «Атырау» забивали обе команды

в четырех последних матчах «Жетысу» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атырау» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.33. Ничья — в 2.85, выигрыш «Жетысу» — в 3.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.20 и 1.60.

Прогноз: в пяти из семи последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех последних домашних поединках.

При этом в четырех из пяти последних выездных матчей гостей сыграл такой же расклад.

1.83 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч «Атырау» — «Жетысу» принесёт прибыль 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: обе команды забьют за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева поля выиграют, ведь они все-таки принимают конкурента на своей арене.

2.33 «Атырау» победит Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.33 на матч «Атырау» — «Жетысу» принесёт чистый выигрыш 1330₽, общая выплата — 2330₽

Ставка: «Атырау» победит за 2.33