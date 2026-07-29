прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.10

В ответном матче второго отборочного раунда Лиги конференций «Зиря» из Азербайджана будет принимать «Пайде» из Эстонии. Игра пройдет в Сумгаите 30 июля. Начало встречи — в 19:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.

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«Зиря»

Турнирная таблица: В минувшем сезоне азербайджанского чемпионата «Зиря» финишировала на пятом месте, набрав 53 очка: 13 побед, 14 ничьих и 6 поражений.

Последние матчи: «Зиря» в двух встречах первого раунда Лиги конференций переиграла «Торпедо» Кутаиси (3:0 — победа дома, 3:0 — победа в гостях).

Во втором раунде еврокубка «Зиря» с минимальным счётом уступила «Пайде» (0:1).

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Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних играх «Зиря» одержала три победы и потерпела два поражения.

«Пайде»

Турнирная таблица: В чемпионате Эстонии «Пайде» занимает 4-е место, набрав 32 очка.

Последние матчи: В 20-м туре эстонского первенства «Пайде» проиграл клубу «Лаагри» (2:5). В первом отборочном раунде Лиги конференций «Пайде» переиграл литовский «Хегельманн» (3:0 — победа дома, 1:1 — ничья в гостях).

Во втором раунде Лиги конференций «Пайде» нанёс поражение «Зире» (1:0).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: Эстонский коллектив в последних матчах одержал три победы, сыграл одну встречу вничью и в одном поединке потерпел поражение.

Статистика для ставок

«Зиря» переиграла «Торпедо» Кутаиси в первом раунде Лиги конференций (6:0)

«Пайде» переиграл «Хегельманн» в первом раунде Лиги конференций (4:1)

«Пайде» обыграл «Зирю» в Лиге конференций (1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Зиря» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.22. Ничья оценивается в 5.70. На победу «Пайде» — 12.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.68 и 2.05.

Прогноз: Эстонцам удалось сохранить ворота на замке в первой игре противостояния. Не исключаем, что «Пайде» начнёт сушить игру и будет играть на удержание счёта.

2.10 Фора «Пайде» (+1.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Зиря» — «Пайде» принесёт прибыль 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Фора «Пайде» (+1.5) с коэффициентом 2.10.

Прогноз: В первой игре соперники забили один гол на двоих всего один мяч, ожидаем, что «Зиря» и «Пайде» снова сыграют по низам.

2.05 ТМ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Зиря» — «Пайде» принесёт прибыль 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.05.