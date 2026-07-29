В ответном матче второго отборочного раунда Лиги конференций «Клуж» из Румынии будет принимать «Алашкерт» из Армении. Игра пройдет в Клуже 30 июля. Начало встречи — в 21:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.30.
«Клуж»
Турнирная таблица: В чемпионате Румынии «Клуж» занимает 4-е место, набрав 3 очка после двух туров.
Последние матчи: Стартовал новый сезон в румынском первенстве. В первом туре «Клуж» на выезде уступил «Оцелулу» (1:2). Во втором участник Лиги конференций разгромил клуб «Волунтари» (5:0).
В первом матче второго раунда Лиги конференций «Клуж» сыграл вничью с «Алашкертом» (1:1).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах бронзовый призёр чемпионата Румынии одержал две победы, одну встречу сыграл вничью и потерпел два поражения.
«Алашкерт»
Турнирная таблица: «Алашкерт» в сезоне 2025/2026 финишировал на 4-м месте чемпионата Армении, набрав 53 очка.
Последние матчи: Клуб из Еревана в первом раунде Лиги конференций переиграл казахстанскую команду «Елимай» (2:2 — дома, 1:1 — в гостях, 6:5 — в серии пенальти). «Алашкерт» в еврокубках пока играет вничью, во втором раунде ЛК армянский коллектив обменялся голами с клубом «Клуж» (1:1).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних матчах «Алашкерт» одержал одну победу, сыграл две игры вничью и потерпел одно поражение.
Статистика для ставок
- «Алашкерт» в первом раунде Лиги конференций обыграл казахстанский «Елимай» (3:3, 6:5 — победа в серии пенальти)
- «Клуж» — бронзовый призёр чемпионата Румынии
- В 2018 «Клуж» дважды обыграл «Алашкерт» в Лиге Европы (5:0 — дома, 2:0 — в гостях)
- «Клуж» и «Алашкерт» сыграли вничью в Лиге конференций (1:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Клужа» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.55. Ничья оценивается в 4.05. На победу «Алашкерта» — 5.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.02.
Прогноз: «Алашкерт» в этом розыгрыше Лиги конференций ещё не проигрывал, сыграв в трёх матчах вничью. Не исключаем, что армянский клуб вновь не проиграет «Клужу».
Ставка: «Алашкерт» не проиграет с коэффициентом 2.30.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.80.