«Алашкерт» не проиграет «Клужу» в основное время?

прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.30

В ответном матче второго отборочного раунда Лиги конференций «Клуж» из Румынии будет принимать «Алашкерт» из Армении. Игра пройдет в Клуже 30 июля. Начало встречи — в 21:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.30.

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«Клуж»

Турнирная таблица: В чемпионате Румынии «Клуж» занимает 4-е место, набрав 3 очка после двух туров.

Последние матчи: Стартовал новый сезон в румынском первенстве. В первом туре «Клуж» на выезде уступил «Оцелулу» (1:2). Во втором участник Лиги конференций разгромил клуб «Волунтари» (5:0).

В первом матче второго раунда Лиги конференций «Клуж» сыграл вничью с «Алашкертом» (1:1).

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Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах бронзовый призёр чемпионата Румынии одержал две победы, одну встречу сыграл вничью и потерпел два поражения.

«Алашкерт»

Турнирная таблица: «Алашкерт» в сезоне 2025/2026 финишировал на 4-м месте чемпионата Армении, набрав 53 очка.

Последние матчи: Клуб из Еревана в первом раунде Лиги конференций переиграл казахстанскую команду «Елимай» (2:2 — дома, 1:1 — в гостях, 6:5 — в серии пенальти). «Алашкерт» в еврокубках пока играет вничью, во втором раунде ЛК армянский коллектив обменялся голами с клубом «Клуж» (1:1).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних матчах «Алашкерт» одержал одну победу, сыграл две игры вничью и потерпел одно поражение.

На что ставят в матче Клуж — Алашкерт Букмекерские коэффициенты на матч Клуж — Алашкерт: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Алашкерт» в первом раунде Лиги конференций обыграл казахстанский «Елимай» (3:3, 6:5 — победа в серии пенальти)

«Клуж» — бронзовый призёр чемпионата Румынии

В 2018 «Клуж» дважды обыграл «Алашкерт» в Лиге Европы (5:0 — дома, 2:0 — в гостях)

«Клуж» и «Алашкерт» сыграли вничью в Лиге конференций (1:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Клужа» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.55. Ничья оценивается в 4.05. На победу «Алашкерта» — 5.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.02.

Прогноз: «Алашкерт» в этом розыгрыше Лиги конференций ещё не проигрывал, сыграв в трёх матчах вничью. Не исключаем, что армянский клуб вновь не проиграет «Клужу».

2.30 «Алашкерт» не проиграет Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Клуж» — «Алашкерт» позволит вывести на карту выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: «Алашкерт» не проиграет с коэффициентом 2.30.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.80 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Клуж» — «Алашкерт» принесёт прибыль 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.80.