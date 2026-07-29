30 июля в ответном матче второго раунда квалификации Лиги Европы сыграют «Андерлехт» и «Хаммарбю». Начало встречи — в 21:30 мск. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.18.

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«Андерлехт»

Турнирное положение: После ничьей со счётом 1:1 в Стокгольме судьба путёвки в следующий раунд квалификации Лиги Европы решится в Брюсселе. «Андерлехт» постарается воспользоваться фактором своего поля, тогда как «Хаммарбю» рассчитывает подтвердить, что способен успешно выступать и на выезде. Победитель этого противостояния в следующем раунде встретится с сильнейшим в паре ПАОК — «Динамо» Киев.

Последние матчи: Для бельгийского клуба нынешний сезон начался с серьёзных перемен. Команду возглавил Витор Бруну, а состав покинули несколько важных игроков, включая Торгана Азара и Яри Версхарена.

Несмотря на кадровые изменения, новый наставник быстро сумел наладить игру. В контрольных матчах «Андерлехт» выглядел уверенно, а в первой встрече с «Хаммарбю» был близок к победе. Уже на шестой минуте Данил Сикан великолепным ударом со штрафного вывел бельгийцев вперёд, однако удаление Натана Салибы в концовке изменило ход встречи, и шведы сравняли счёт на 89-й минуте. Теперь хозяева постараются избежать подобных ошибок и сыграть более прагматично.

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Состояние команды: В прошлом еврокубковом сезоне «Андерлехт» уверенно выглядел дома, обыграв «Шериф» (3:0) и «Хеккен» (1:0), что добавляет оптимизма перед предстоящей встречей.

Ответный матч обещает получиться не менее напряжённым, чем первая игра. «Андерлехт» наверняка постарается больше контролировать мяч и использовать преимущество домашнего поля, тогда как «Хаммарбю» сделает ставку на быстрые атаки и свободные зоны.

«Хаммарбю»

Турнирное положение: «Хаммарбю» подходит к матчу в хорошем игровом тонусе, поскольку чемпионат Швеции находится в самом разгаре. Команда занимает второе место в Аллсвенскан и считается одной из лучших в лиге по игре в обороне.

Последние матчи: В атаке у шведов достаточно сильные исполнители. Паулос Абрахам, Виктор Линд, Монтадер Маджед и капитан Нахир Бесара способны создать проблемы любой защите. В первой игре эта четвёрка не проявила себя в полной мере, а спасителем стал Франк Джуниор Аджеи, отличившийся после выхода на замену.

В последнем туре внутреннего чемпионата «Хаммарбю» сыграл вничью с «Броммапойкарной» (1:1), вновь не сумев реализовать все созданные моменты. Однако потенциал атакующей линии остаётся очень высоким.

Состояние команды: Оба клуба понимают цену ошибки, поэтому ожидать открытого футбола с первых минут вряд ли стоит. При этом бельгийцы обладают более опытным составом и способны прибавить именно в решающие моменты.

Небольшое преимущество всё же остаётся на стороне хозяев, хотя шведский клуб вполне способен навязать серьёзную борьбу и сохранить интригу до самого финального свистка.

На что ставят в матче Андерлехт — Хаммарбю Букмекерские коэффициенты на матч Андерлехт — Хаммарбю: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Андерлехт» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 2.18. Ничья оценена в 3.44, а победа «Хаммарбю» — в 3.14.

За тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.75, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 2.01.

Прогноз: В первой игре бельгийский клуб победить не смог. «Андерлехт» постарается добиться успеха в домашней встрече.

2.18 Победа «Андерлехта» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.18 на матч «Андерлехт» — «Хаммарбю» принесёт чистый выигрыш 1180₽, общая выплата — 2180₽

Ставка: победа «Андерлехта» за 2.18.

Прогноз: Также можно сделать ставку на то, что команды не смогут обменяться голами.

2.21 Обе команды не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.21 на матч «Андерлехт» — «Хаммарбю» принесёт чистый выигрыш 1210₽, общая выплата — 2210₽

Ставка: обе команды не забьют за 2.21.