26 июля в 19-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Елимай» Семей и «Кайсар». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.
«Елимай» Семей
Турнирное положение: «Елимай» Семей после 17-ти поединков казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 26 очков в активе и претендует на еврокубки.
Команда занимает седьмую позицию, на четыре балла отставая от зоны еврокубков (топ-3), а также на семь пунктов опережая нынешнего соперника.
Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках 18-го тура национального первенства коллектив на чужом поле проиграл «Ордабасы» (1:3).
Перед этим коллектив прекратил выступления в отборе Лиги конференций, когда в ответной игре его четвертьфинала клуб по пенальти проиграл армянскому «Алашкерту» (2:2).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Календарь и таблица Лиги Европы
Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Елимай» Семей ни раз не выиграл при двух ничьих и одном поражении.
Похоже, у хозяев не лучшие шансы на три очка, однако они все же немалы, если учесть, что они выше классом, чем соперник, а игра состоится у них дома.
Роман Муртазаев — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Премьер-лиги с восемью голами.
«Кайсар»
Турнирное положение: «Кайсар» после 19-ти поединков казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 19 очков в активе и борется за выживание.
Команда занимает 10-ю позицию, на три балла опережая зону понижения в классе (15-16-е места) и на семь пунктов отставая от нынешнего соперника.
Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках в 18-го тура национального первенства клуб в домашних стенах сыграл вничью с «Каспием» (1:1).
Перед этим в предыдущем туре чемпионата страны коллектив вообще остался без очков, когда теперь на чужом поле потерпел поражение от «Улытау» (0:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних поединках, состоявшиеся в Премьер-лиге Казахстана, «Кайсар» ни разу не выиграл.
С такой формой гостей, которая свидетельствует об их не лучшем состоянии, им сложно рассчитывать даже на мировую, особенно против более классного соперника.
Никола Цуцкич — лучший бомбардир команды в текущем сезоне КПЛ с тремя голами.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах «Елимай» Семей не выиграл
- в четырех из пяти последних домашних матчей «Елимая» Семей забивали больше двух голов
- в трех последних матчах «Кайсара» забивали меньше трех голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Елимай» Семей — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.73. Ничья — в 3.40, выигрыш «Кайсара» — в 4.49.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.90 и 1.89.
Прогноз: в семи из 10-ти последних матчей хозяев поля забивали больше двух мячей. Так было и в их четырех из пяти последних домашних поединков.
При этом в трех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют 1-й тайм и матч, ведь они выше соперника в классе, а также принимают его дома.
Ставка: «Елимай» Семей выиграет 1-й тайм и матч за 3.20