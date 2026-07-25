Вернется ли «Елимай» в борьбу за еврокубки?

прогноз на матч 19-го тура чемпионата Казахстана, ставка за 1.90

26 июля в 19-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Елимай» Семей и «Кайсар». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.

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«Елимай» Семей

Турнирное положение: «Елимай» Семей после 17-ти поединков казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 26 очков в активе и претендует на еврокубки.

Команда занимает седьмую позицию, на четыре балла отставая от зоны еврокубков (топ-3), а также на семь пунктов опережая нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках 18-го тура национального первенства коллектив на чужом поле проиграл «Ордабасы» (1:3).

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Перед этим коллектив прекратил выступления в отборе Лиги конференций, когда в ответной игре его четвертьфинала клуб по пенальти проиграл армянскому «Алашкерту» (2:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Лиги Европы

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Елимай» Семей ни раз не выиграл при двух ничьих и одном поражении.

Похоже, у хозяев не лучшие шансы на три очка, однако они все же немалы, если учесть, что они выше классом, чем соперник, а игра состоится у них дома.

Роман Муртазаев — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Премьер-лиги с восемью голами.

«Кайсар»

Турнирное положение: «Кайсар» после 19-ти поединков казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 19 очков в активе и борется за выживание.

Команда занимает 10-ю позицию, на три балла опережая зону понижения в классе (15-16-е места) и на семь пунктов отставая от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках в 18-го тура национального первенства клуб в домашних стенах сыграл вничью с «Каспием» (1:1).

Перед этим в предыдущем туре чемпионата страны коллектив вообще остался без очков, когда теперь на чужом поле потерпел поражение от «Улытау» (0:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, состоявшиеся в Премьер-лиге Казахстана, «Кайсар» ни разу не выиграл.

С такой формой гостей, которая свидетельствует об их не лучшем состоянии, им сложно рассчитывать даже на мировую, особенно против более классного соперника.

Никола Цуцкич — лучший бомбардир команды в текущем сезоне КПЛ с тремя голами.

На что ставят в матче Елимай Семей — Кайсар Букмекерские коэффициенты на матч Елимай Семей — Кайсар: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Елимай» Семей не выиграл

в четырех из пяти последних домашних матчей «Елимая» Семей забивали больше двух голов

в трех последних матчах «Кайсара» забивали меньше трех голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Елимай» Семей — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.73. Ничья — в 3.40, выигрыш «Кайсара» — в 4.49.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.90 и 1.89.

Прогноз: в семи из 10-ти последних матчей хозяев поля забивали больше двух мячей. Так было и в их четырех из пяти последних домашних поединков.

При этом в трех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

1.90 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Елимай» Семей — «Кайсар» позволит вывести на карту выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют 1-й тайм и матч, ведь они выше соперника в классе, а также принимают его дома.

3.20 «Елимай» Семей выиграет 1-й тайм и матч Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.20 на матч «Елимай» Семей — «Кайсар» принесёт прибыль 2200₽, общая выплата — 3200₽

Ставка: «Елимай» Семей выиграет 1-й тайм и матч за 3.20