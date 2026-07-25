прогноз на матч 19-го тура чемпионата Казахстана, ставка за 1.80

26 июля в 19-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Тобол» и «Атырау». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

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«Тобол»

Турнирное положение: «Тобол» после 18-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 19 очков в активе и борется за выживание.

Команда занимает девятую позицию, на три балла опережая зону понижения в классе (15-16-е места) и по разнице мячей нижестоящий «Кайсар».

Последние матчи: в своем прошлом поединке, который был первым в четвертьфинале отбора Лиги конференций, клуб на выезде сыграть вничью с литовским «Паневежисом» (1:1).

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Перед этим в рамках 18-го тура национального первенства коллектив также набрал только один балл, когда на чужом поле разошелся мировой с «Кызылжаром» (1:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Лиги Европы

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Тобол» выиграл лишь раз при двух ничьих и одном поражении.

Таким образом, кажется, что у хозяев не лучшие шансы на три очка, однако они все же немалы, если учесть, что игра состоится у них дома против прямого конкурента.

Артур Шушеначев и Урош Милованович — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Премьер-лиги с пятью голами.

«Атырау»

Турнирное положение: «Атырау» после 18-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 18 очков в активе и также борется за выживание.

Команда занимает 11-ю позицию, на два балла опережая зону понижения в классе (15-16-е места) и на один пункт отставая от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках в 18-го тура национального первенства клуб в домашних стенах проиграл «Кайрату» (1:3).

Перед этим в предыдущем туре чемпионата страны коллектив также остался без очков, когда теперь на своем поле потерпел поражение от «Каспия» (1:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, состоявшиеся в Премьер-лиге Казахстана, «Атырау» не знал другого результата, кроме проигрыша.

С такой формой гостей, которая свидетельствует об игровом кризисе, им сложно рассчитывать даже на мировую, тем более на выезде.

Энрике — лучший бомбардир команды в текущем сезоне КПЛ с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Тобола» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Атырау» забивали больше двух голов

в трех последних матчах «Атырау» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тобол» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.88. Ничья — в 3.25, выигрыш «Атырау» — в 3.66.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.95 и 1.75.

Прогноз: в трех последних матчах хозяев поля забивали оба соперника. Так было и в их двух последних домашних поединках.

При этом в пяти из шести последних матчей гостей сыграл такой же расклад.

1.80 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Тобол» — «Атырау» позволит вывести на карту выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: обе команды забьют за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше двух мячей, ведь в трех из четырех последних матчей «Атырау» было именно так.

1.95 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч «Тобол» — «Атырау» принесёт чистый выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.95