25 июля в 20-м туре чемпионата Китая по футболу сыграют «Шанхай Порт» и «Шанхай Шеньхуа». Начало игры — в 14:35 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.55.

Роман ПетренкоРоман ПетренкоФутбольный эксперт LiveSport.RuПодписаться в ДзенеПодписаться+

«Шанхай Порт»

Турнирное положение: «Красные орлы» выступают неровно. Ныне команда пребывает на скромном 13-м месте чемпионата Китая.

При этом «Шанхай Порт» на 5 очков опережает опасную зону. Да и забила команда 28 мячей в 18 поединках текущего чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Шанхай Порт» в Кубке Китая в серии пенальти прошел «Шеньчжэнь».

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До того команда расписала мировую с «Юньнань Юкун» (2:2). А вот поединок с «Циндао Вест Коаст» завершился поражением (1:2).

При этом «Шанхай Порт» в пяти последних матчах одержал две победы. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при семи пропущенных.

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Состояние команды: «Шанхай Порт» чередует успешные поединки с неудачными. При этом «красные орлы» потенциально должны бороться за самые высокие места, но из-за снятия очков несколько приглушили свои цели.

При этом «Шанхай Порт» традиционно неудачно противостоит «синим дьяволам». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при трех поражениях. Проиграла команда и последнюю очную битву (0:1).

«Шанхай Шеньхуа»

Турнирное положение: «Синие дьяволы» ныне ходят в середняках китайского чемпионата. При этом нынешнее 11 место не является показательным.

Причем «Шанхай Шеньхуа» всего на 6 очков отстает от квартета лидеров. Вот только победили «синие дьяволы» всего в восьми поединках из восемнадцати.

Последние матчи: предыдущий поединок команда Леонида Слуцкого провела успешно. «Шанхай Шеньхуа» переиграл «Циндао Вест Коаст» (4:1).

Несколько ранее команда была бита «Тяньцзинь Тайгер» (0:2). Зато поединок с «Чжэцзян Профешионал» завершился натужным успехом (3:2).

В пяти своих последних матчах «Шанхай Шеньхуа» победил 4 раза. Команде Слуцкого удалось отличиться 13 забитыми мячами при шести пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Шанхай Шеньхуа» ныне выдает весьма продуктивный отрезок. Несмотря на снятие очков, подопечные Слуцкого еще способны побороться за высокие места, хоть и смирились с мыслью о недостижимости чемпионства.

При всем при этом «синие дьяволы» набрали обороты. Команда в среднем забивает два мяча за матч, а Рафаэл Ратао настрелял уже 13 голов.

Ныне «Шанхай Шеньхуа» выглядит весьма симпатично. «Синие дьяволы» во всю прыть несутся вверх, к тому же оппонент имеет массу проблем. Ну и почему бы ими не воспользоваться?!

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Шанхай Порт» в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценивается в 3.75, тогда как победа оппонента — в 2.55.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.44, а вот ТМ 2.5 можно взять за 2.70.

Прогноз: Подопечные Слуцкого в последних матчах выглядели уверенно и явно намерены подтянуться к группе лидеров.

2.55Победа «Шанхай Шеньхуа»Ставка на матч #1Поставить
Ставка в размере 1000  с коэффициентом 2.55 на матч «Шанхай Порт» — «Шанхай Шеньхуа»  принесёт прибыль 1550₽, общая выплата — 2550₽

Ставка: Победа «Шанхай Шеньхуа» за 2.55.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито больше трех мячей.

2.00Тотал больше 3.5Ставка на матч #2Поставить
Ставка 1000  с коэффициентом 2.00 на матч «Шанхай Порт» — «Шанхай Шеньхуа»  позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.00.

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Синие дьяволы» в среднем забивают 2 мяча за матч
  • «Шанхай Порт» в среднем пропускает чаще гола за матч
  • Команда Слуцкого в матче первого круга одолела соперника (1:0)
  • «Шанхай Порт» не побеждал в трех последних поединках
  • Форвард «Шанхай Шеньхуа» Рафаэл Ратао проводит продуктивный сезон, успев отличиться уже 13 раз