прогноз на матч 20-го тура чемпионата Китая, ставка за 2.55

25 июля в 20-м туре чемпионата Китая по футболу сыграют «Шанхай Порт» и «Шанхай Шеньхуа». Начало игры — в 14:35 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.55.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК BetBoom 10 000 рублей. Получить фрибет →

«Шанхай Порт»

Турнирное положение: «Красные орлы» выступают неровно. Ныне команда пребывает на скромном 13-м месте чемпионата Китая.

При этом «Шанхай Порт» на 5 очков опережает опасную зону. Да и забила команда 28 мячей в 18 поединках текущего чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Шанхай Порт» в Кубке Китая в серии пенальти прошел «Шеньчжэнь».

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда расписала мировую с «Юньнань Юкун» (2:2). А вот поединок с «Циндао Вест Коаст» завершился поражением (1:2).

При этом «Шанхай Порт» в пяти последних матчах одержал две победы. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при семи пропущенных.

Все футбольные трансферы

Состояние команды: «Шанхай Порт» чередует успешные поединки с неудачными. При этом «красные орлы» потенциально должны бороться за самые высокие места, но из-за снятия очков несколько приглушили свои цели.

При этом «Шанхай Порт» традиционно неудачно противостоит «синим дьяволам». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при трех поражениях. Проиграла команда и последнюю очную битву (0:1).

«Шанхай Шеньхуа»

Турнирное положение: «Синие дьяволы» ныне ходят в середняках китайского чемпионата. При этом нынешнее 11 место не является показательным.

Причем «Шанхай Шеньхуа» всего на 6 очков отстает от квартета лидеров. Вот только победили «синие дьяволы» всего в восьми поединках из восемнадцати.

Последние матчи: предыдущий поединок команда Леонида Слуцкого провела успешно. «Шанхай Шеньхуа» переиграл «Циндао Вест Коаст» (4:1).

Несколько ранее команда была бита «Тяньцзинь Тайгер» (0:2). Зато поединок с «Чжэцзян Профешионал» завершился натужным успехом (3:2).

В пяти своих последних матчах «Шанхай Шеньхуа» победил 4 раза. Команде Слуцкого удалось отличиться 13 забитыми мячами при шести пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Шанхай Шеньхуа» ныне выдает весьма продуктивный отрезок. Несмотря на снятие очков, подопечные Слуцкого еще способны побороться за высокие места, хоть и смирились с мыслью о недостижимости чемпионства.

При всем при этом «синие дьяволы» набрали обороты. Команда в среднем забивает два мяча за матч, а Рафаэл Ратао настрелял уже 13 голов.

Ныне «Шанхай Шеньхуа» выглядит весьма симпатично. «Синие дьяволы» во всю прыть несутся вверх, к тому же оппонент имеет массу проблем. Ну и почему бы ими не воспользоваться?!

На что ставят в матче Шанхай Порт — Шанхай Шеньхуа Букмекерские коэффициенты на матч Шанхай Порт — Шанхай Шеньхуа: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Шанхай Порт» в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценивается в 3.75, тогда как победа оппонента — в 2.55.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.44, а вот ТМ 2.5 можно взять за 2.70.

Прогноз: Подопечные Слуцкого в последних матчах выглядели уверенно и явно намерены подтянуться к группе лидеров.

2.55 Победа «Шанхай Шеньхуа» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.55 на матч «Шанхай Порт» — «Шанхай Шеньхуа» принесёт прибыль 1550₽, общая выплата — 2550₽

Ставка: Победа «Шанхай Шеньхуа» за 2.55.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито больше трех мячей.

2.00 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Шанхай Порт» — «Шанхай Шеньхуа» позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.00.

Пять причин, почему ставка зайдет