прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 1.90

23 июля в квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Войводина» Нови‑Сад и «Аякс». Начало встречи — 21:00 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.

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«Войводина» Нови‑Сад

Турнирное положение: пока в чемпионате Сербии «Войводина» идёт в лидирующей группе, выиграв в первом туре со счётом 3:0.

Последние матчи: на своём поле «Войводина» Нови‑Сад разгромила ОФК Белград со счётом 4:0. Все голы в этом матче были забиты после перерыва.

Ранее команда не смогла пройти квалификацию Лиги Европы, уступив по сумме двух матчей «Ференцварошу» (1:2, 0:3).

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Не сыграют: травмированы — все лидеры в строю.

Состояние команды: летом «Войводину» Нови‑Сад покинули два лидера и ещё несколько футболистов, а им на смену почти никого не было приобретено близкого по уровню. Хоть команда и стартовала удачно в чемпионате, но там соперник был откровенно слабый.

«Аякс»

Турнирное положение: пока нидерландская Эредивизия не стартовала, и «Аякс» играет товарищеские встречи.

Последние матчи: товарищеская встреча с «Олимпиакосом» была последней проверкой перед официальными играми, и в ней «Аякс» выиграл со счётом 1:0.

До этого была ничья с «Бохумом» (1:1) и победа над АЕКом Ларнака (1:0).

Не сыграют: особых потерь нет.

Состояние команды: легендарный клуб переживает явно не лучшие времена, но теперь у него появилась надежда на будущее после назначения испанского специалиста Мичела, который хоть и утопил «Жирону» в Сегунду, остаётся очень качественным тренером. Да и состав «Аякс» усилил перед стартом нового сезона довольно неплохо.

На что ставят в матче Войводина Нови‑Сад — Аякс Букмекерские коэффициенты на матч Войводина Нови‑Сад — Аякс: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

В 2024 году в квалификации ЛЕ «Аякс» оказался сильнее по сумме двух матчей (1:0, 3:1).

В трёх последних играх «Войводина» одержала победу и потерпела два поражения.

У «Аякса» в трех последних играх две победы и одна ничья.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Войводины» Нови‑Сад дают 5,40, а на «Аякс» — 1,53, ничью букмекеры оценивают в 4,10.

Тотал меньше 2,5 идёт за 1,96, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,75.

Прогноз: «Аякс» на голову сильнее «Войводины» даже не в своём лучшем состоянии. Команда неплохо укрепилась в межсезонье, вошла в сезон с новым тренером и постарается решить все вопросы в первой игре.

1.90 «Аякс» выиграет с форой -1 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Войводина» Нови‑Сад — «Аякс» позволит вывести на карту выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Основная ставка: победа «Аякса» с форой −1 за 1,90.

Прогноз: также можно заиграть более рискованный вариант.

2.29 Хозяева не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.29 на матч «Войводина» Нови‑Сад — «Аякс» позволит вывести на карту выигрыш 1290₽, общая выплата — 2290₽

Дополнительная ставка: «Войводина» не забьёт за 2,29.