В первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций «Университатя» Клуж примет «Бранн». Игра пройдет 23 июля. Начало встречи — в 20:00 мск. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.27.
«Университатя» Клуж
Турнирная таблица: Минувший сезон для «Университати» получился неоднозначным. Клуб долгое время претендовал на чемпионский титул, но смазал концовку, уступив в решающих поединках чемпионата и проиграв финал Кубка Румынии. Неудачей завершился и матч за Суперкубок страны.
Последние матчи: Румынская «Университатя» Клуж постарается реабилитироваться перед своими болельщиками после неудачного старта еврокубковой кампании. Команда была близка к выходу во второй квалификационный раунд Лиги Европы, однако дважды сыграла вничью с киевским «Динамо» (0:0, 0:0), а затем уступила в серии пенальти.
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: Предстоящая встреча обещает получиться достаточно осторожной. «Университатя» вряд ли с первых минут большими силами бросится вперед.
«Бранн»
Турнирная таблица: Прошлый сезон «Бранн» завершил совсем рядом с призовой тройкой чемпионата Норвегии, а также получил ценный опыт выступления в еврокубках. Правда, в плей-офф Лиги Европы команда не смогла справиться с итальянской «Болоньей», уступив по сумме двух матчей со счетом 0:2.
Последние матчи: «Бранн» уже набрал форму, хотя начало чемпионата получилось далеко не самым удачным. После нескольких поражений подряд команда заметно прибавила и ушла на летнюю паузу с двумя победами кряду, обыграв «Старт» и «Мольде» с одинаковым счетом 2:1.
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: Норвежский клуб за пять последних встреч отпраздновал две победы. «Бранн» на данный момент располагается на шестой строчке в турнирной таблице, но при этом после 19 туров отставание от лидера составляет 12 баллов.
Статистика для ставок
- «Университатя» Клуж ранее вылетела из квалификации Лиги Европы, уступив киевскому «Динамо»
- Минувший сезон «Бранн» закончил совсем рядом с призовой тройкой чемпионата Норвегии
- Ранее «Университатя» Клуж и «Бранн» никогда друг с другом не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Университати» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 3.18. Ничья оценивается в 3.22. На победу «Бранна» — 2.19.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.00 и 1.72 соответственно.
Прогноз: Хозяева выглядят немного предпочтительнее благодаря фактору своего поля и качественной организации игры в защите.
Ставка: Победа «Университати» Клуж с нулевой форой с коэффициентом 2.27.
Прогноз: Можно предположить, что в предстоящей встрече обе команды преуспеют в атаке и забьют друг другу.
Ставка: Обе команды забьют с коэффициентом 1.76.