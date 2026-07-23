прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.27

В первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций «Университатя» Клуж примет «Бранн». Игра пройдет 23 июля. Начало встречи — в 20:00 мск. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.27.

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«Университатя» Клуж

Турнирная таблица: Минувший сезон для «Университати» получился неоднозначным. Клуб долгое время претендовал на чемпионский титул, но смазал концовку, уступив в решающих поединках чемпионата и проиграв финал Кубка Румынии. Неудачей завершился и матч за Суперкубок страны.

Последние матчи: Румынская «Университатя» Клуж постарается реабилитироваться перед своими болельщиками после неудачного старта еврокубковой кампании. Команда была близка к выходу во второй квалификационный раунд Лиги Европы, однако дважды сыграла вничью с киевским «Динамо» (0:0, 0:0), а затем уступила в серии пенальти.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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Состояние команды: Предстоящая встреча обещает получиться достаточно осторожной. «Университатя» вряд ли с первых минут большими силами бросится вперед.

«Бранн»

Турнирная таблица: Прошлый сезон «Бранн» завершил совсем рядом с призовой тройкой чемпионата Норвегии, а также получил ценный опыт выступления в еврокубках. Правда, в плей-офф Лиги Европы команда не смогла справиться с итальянской «Болоньей», уступив по сумме двух матчей со счетом 0:2.

Последние матчи: «Бранн» уже набрал форму, хотя начало чемпионата получилось далеко не самым удачным. После нескольких поражений подряд команда заметно прибавила и ушла на летнюю паузу с двумя победами кряду, обыграв «Старт» и «Мольде» с одинаковым счетом 2:1.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: Норвежский клуб за пять последних встреч отпраздновал две победы. «Бранн» на данный момент располагается на шестой строчке в турнирной таблице, но при этом после 19 туров отставание от лидера составляет 12 баллов.

Статистика для ставок

«Университатя» Клуж ранее вылетела из квалификации Лиги Европы, уступив киевскому «Динамо»

Минувший сезон «Бранн» закончил совсем рядом с призовой тройкой чемпионата Норвегии

Ранее «Университатя» Клуж и «Бранн» никогда друг с другом не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Университати» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 3.18. Ничья оценивается в 3.22. На победу «Бранна» — 2.19.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.00 и 1.72 соответственно.

Прогноз: Хозяева выглядят немного предпочтительнее благодаря фактору своего поля и качественной организации игры в защите.

2.27 Победа «Университати» Клуж с нулевой форой Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.27 на матч «Университатя» Клуж — «Бранн» позволит вывести на карту выигрыш 1270₽, общая выплата — 2270₽

Ставка: Победа «Университати» Клуж с нулевой форой с коэффициентом 2.27.

Прогноз: Можно предположить, что в предстоящей встрече обе команды преуспеют в атаке и забьют друг другу.

1.76 Обе команды забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.76 на матч «Университатя» Клуж — «Бранн» принесёт чистый выигрыш 760₽, общая выплата — 1760₽

Ставка: Обе команды забьют с коэффициентом 1.76.