23 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги Конференций сыграют «Пакш» и «Панатинакиос». Начало игры — в 21:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.97.
«Пакш»
Турнирное положение: Венгерский коллектив нацелен пробиться в еврокубковую осень. Команда старается использовать преимущество первого домашнего матча, чтобы заложить основу для прохода в следующий этап отбора.
Обойма клуба состоит исключительно из местных футболистов, что является уникальной чертой команды. В атакующей линии тренерский штаб рассчитывает на опытного форварда Яноша Хана и Даниэля Беде, которые должны цепляться за мячи у чужой штрафной.
Последние матчи: Игровую практику в межсезонье подопечные Дьердя Богнара получали через интенсивные товарищеские поединки. В крайних контрольных встречах команда разгромила хорватский «Славен Белупо» (5:3), но затем крупно уступила венской «Аустрии» со счетом 1:4.
Защитная линия хозяев поля на летнем отрезке действует нестабильно. В предсезонных матчах оборона допускала много позиционных просчетов, пропустив также три безответных мяча от скромного клуба «Козармишлень» (0:3).
Состояние команды: На своей арене «Пакш» редко закрывается в обороне и делает ставку на агрессивный футбол. Главной проблемой остается баланс в переходных фазах, так как при потерях мяча защитники не успевают перекрывать свободные зоны.
«Панатинаикос»
Турнирное положение: Греческий гранд считается очевидным фаворитом этого противостояния и рассчитывает решить вопрос о выходе в следующий раунд. Международный опыт и класс исполнителей обязывают гостей играть с позиции силы.
В кадровом плане афинский клуб выглядит мощно и сбалансированно. Тренерский штаб может рассчитывать на качественную среднюю линию и быстрые фланги, где защитникам соперника будет противостоять опасный вингер Анасс Зарури.
Последние матчи: Греки провели плотный цикл летней подготовки, отыграв в июле четыре товарищеские встречи. На финише сборов команда уступила венскому «Рапиду» со счетом 1:4.
До этого греческий клуб набрал отличный ход, одержав три победы подряд: переиграл швейцарский «Грассхоппер» (3:0), нанес поражение нидерландскому «Аяксу» (3:1) и разгромил «Хелмонд Спорт» (4:0).
Состояние команды: «Панатинаикос» подходит к выездному матчу в статусе фаворита, который готов наказывать оппонента за малейшие ошибки в обороне. Греки постараются забрать мяч под свой контроль, лишив венгров пространства для быстрых атак.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Панатинакиос» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.40, а победа «Пакша» — в 5.40.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.60, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 2.22.
Прогноз: Обе команды много забивают в последних матчах, поэтому основной ставкой станет ожидание тотала больше 3 мячей.
Ставка: Тотал больше 3 мячей в поединке за 1.97.
Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на форе «Панатинакиоса» в матче.
Ставка: Фора «Панатинакиоса» (-1,5) в матче за 2.34.