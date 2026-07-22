прогноз на матч Лиги Конференций, ставка за 1.97

23 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги Конференций сыграют «Пакш» и «Панатинакиос». Начало игры — в 21:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.97.

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«Пакш»

Турнирное положение: Венгерский коллектив нацелен пробиться в еврокубковую осень. Команда старается использовать преимущество первого домашнего матча, чтобы заложить основу для прохода в следующий этап отбора.

Обойма клуба состоит исключительно из местных футболистов, что является уникальной чертой команды. В атакующей линии тренерский штаб рассчитывает на опытного форварда Яноша Хана и Даниэля Беде, которые должны цепляться за мячи у чужой штрафной.

Последние матчи: Игровую практику в межсезонье подопечные Дьердя Богнара получали через интенсивные товарищеские поединки. В крайних контрольных встречах команда разгромила хорватский «Славен Белупо» (5:3), но затем крупно уступила венской «Аустрии» со счетом 1:4.

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Защитная линия хозяев поля на летнем отрезке действует нестабильно. В предсезонных матчах оборона допускала много позиционных просчетов, пропустив также три безответных мяча от скромного клуба «Козармишлень» (0:3).

Состояние команды: На своей арене «Пакш» редко закрывается в обороне и делает ставку на агрессивный футбол. Главной проблемой остается баланс в переходных фазах, так как при потерях мяча защитники не успевают перекрывать свободные зоны.

«Панатинаикос»

Турнирное положение: Греческий гранд считается очевидным фаворитом этого противостояния и рассчитывает решить вопрос о выходе в следующий раунд. Международный опыт и класс исполнителей обязывают гостей играть с позиции силы.

В кадровом плане афинский клуб выглядит мощно и сбалансированно. Тренерский штаб может рассчитывать на качественную среднюю линию и быстрые фланги, где защитникам соперника будет противостоять опасный вингер Анасс Зарури.

Последние матчи: Греки провели плотный цикл летней подготовки, отыграв в июле четыре товарищеские встречи. На финише сборов команда уступила венскому «Рапиду» со счетом 1:4.

До этого греческий клуб набрал отличный ход, одержав три победы подряд: переиграл швейцарский «Грассхоппер» (3:0), нанес поражение нидерландскому «Аяксу» (3:1) и разгромил «Хелмонд Спорт» (4:0).

Состояние команды: «Панатинаикос» подходит к выездному матчу в статусе фаворита, который готов наказывать оппонента за малейшие ошибки в обороне. Греки постараются забрать мяч под свой контроль, лишив венгров пространства для быстрых атак.

На что ставят в матче Пакш — Панатинакиос Букмекерские коэффициенты на матч Пакш — Панатинакиос: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Панатинакиос» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.40, а победа «Пакша» — в 5.40.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.60, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 2.22.

Прогноз: Обе команды много забивают в последних матчах, поэтому основной ставкой станет ожидание тотала больше 3 мячей.

1.97 ТБ 3 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.97 на матч «Пакш» — «Панатинакиос» принесёт чистый выигрыш 970₽, общая выплата — 1970₽

Ставка: Тотал больше 3 мячей в поединке за 1.97.

Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на форе «Панатинакиоса» в матче.

2.34 Фора «Панатинакиоса» (-1,5) Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.34 на матч «Пакш» — «Панатинакиос» принесёт прибыль 1340₽, общая выплата — 2340₽

Ставка: Фора «Панатинакиоса» (-1,5) в матче за 2.34.