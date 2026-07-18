«Урал» и «Енисей» будут забивать

прогноз на центральный матч 2-го тура Первой лиги, ставка за 2.06

19 июля во 2-м туре первенства России по футболу сыграют «Урал» и «Енисей». Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.06.

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«Урал»

Турнирное положение: «Шмели» метят в РПЛ. Правда, старт команде Сергея Юрана не удался.

При этом «Урал» серьезно изменился в кадровом плане. Пополнение явно выглядит ориентированным на повышение в классе.

Последние матчи: стартовый поединок первенства команда провела неудачно. «Шмели» минимально уступили «Торпедо».

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Пополнение в виде опытных Хорена Байрамяна и Дмитрия Тихого выглядит качественным. Да и в воротах надежен Александр Селихов.

При этом «Урал» успел провести два контрольных матча. Сначала «Челябинск» был обыгран (3:0), затем с ним же «шмели» разошлись миром (1:1).

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Состояние команды: «Урал» в кадровом плане по меркам первой лиги выглядит симпатично. Тем не менее, мотиватору Юрану явно понадобится время, дабы сбалансировать игру команды.

При этом «Урал» традиционно успешно противостоит «Енисей». В пяти последних очных поединках команда победила три раза при двух поражениях. К тому же «шмели» мотивированы реабилитироваться за стартовый прокол.

«Енисей»

Турнирное положение: Красноярцы мечтают побороться за попадание в стыки. «Енисей» весной смотрелся симпатично, но многое было потеряно еще осенью.

При этом «Енисей» летом провел пять спаррингов. В них подопечные Сергея Ташуева победили 2 раза при трех ничьих.

Последние матчи: в первом туре команда Ташуева добыла три очка. Красноярцы переиграли «Волгу» (2:1).

До того команда подписала мировую с «Андижаном» (1:1). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «Зенитом-2» (4:1).

Ныне «Енисей» находится в приличных кондициях. Продуктивный старт прибавил позитива, да и амбициозный Ташуев ловок на выдумки!

Состояние команды: Красноярцы способны быстро набрать обороты. Тренерский фактор плюс побороться за высокие места должны им в этом помочь.

Набирает кондиции опытнейший Егор Иванов, от которого в немалой степени зависит ритм игры красноярцев. На его лучшие качества во многом рассчитывает Ташуев.

Красноярцы явно не боятся команду Юрана. Весной команда уверенно переиграла соперника в его логове. Так почему бы Ташуеву не повторить тот фокус?!

На что ставят в матче Урал — Енисей Букмекерские коэффициенты на матч Урал — Енисей: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Урала» дают 2.16, а на «Енисей» — 3.97; ничейный исход букмекеры оценивают в 3.02.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.06, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 1.78.

Прогноз: «Шмели» постараются реабилитироваться за стартовую коллизию, да и красноярцы не намерены отсиживаться в тылах.

2.06 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.06 на матч «Урал» — «Енисей» позволит вывести на карту выигрыш 1060₽, общая выплата — 2060₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.06.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники распишут мировую.

3.02 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.02 на матч «Урал» — «Енисей» принесёт чистый выигрыш 2020₽, общая выплата — 3020₽

Ставка: Ничья за 3.02.

Пять причин, почему ставка зайдет