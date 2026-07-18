19 июля в 18-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Алтай» и «Актобе». Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.
«Алтай»
Турнирное положение: «Алтай» после 17-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 16 очков в активе и борется за выживание.
Команда занимает безопасную 14-ю позицию с отрывом только в один балл от зоны понижения в классе (15-16-я строчки), а также с отставанием в один пункт от вышестоящего «Каспия».
Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках в 17-го тура национального первенства коллектив на выездном поле проиграл «Ордабасы» (1:3).
Перед этим коллектив уже набрал максимум очков, когда снова-таки в чужих стенах потерпел поражение от «Тобола» с минимальным счетом — 0:1.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на национальную Премьер-лигу, «Алтай» проиграл три раза при двух победах и одной ничьей.
Столь противоречивая форма хозяев поля оставляет им неубедительные шансы на непроигрыш, пусть даже дома, ведь соперник превосходит их в классе.
Сразу трое игроков — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне КПЛ с двумя голами.
«Актобе»
Турнирное положение: «Актобе» по итогам 17-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 25 очков в активе и борется за еврокубки.
Команда идет седьмым с отставанием в четыре балла от зоны континентальных турниров (топ-3) и с отрывом в четыре пункта от нижестоящего «Жениса».
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 16-го тура национального первенства клуб в чужих стенах потерпел поражение от «Астаны» (2:3).
Перед этим в предыдущем туре чемпионата Казахстана коллектив уже набрал три очка, когда теперь на своем поле переиграл «Жетысу» (2:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на первенство страны, «Актобе» выиграл трижды при двух поражениях.
Таким образом, гости имеют неплохие шансы на три очка, пусть даже и на выездном поле, тем более что они выиграли у соперника в поединке первого круга.
Артур Шушеначев — лучший бомбардиры команды в текущем сезоне Премьер-лиги с пятью голами.
Статистика для ставок
- в трех из пяти последних матчей «Алтая» забивали больше трех голов
- в четырех из семи последних матчей «Актобе» хотя бы одна команда не забьет
- в трех из пяти последних матчей «Актобе» выиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Актобе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.66. Ничья — в 3.20, выигрыш «Алтая» — в 3.25.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.10 и 1.66.
Прогноз: в четырех из семи последних матчей гостей по крайней мере одна команда не забила. Между тем, в их четырех из шести предыдущих выездных поединков забивал только один из соперников.
Между тем, в трех из пяти последних домашних матчей хозяев сыграл первый расклад.
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, поскольку именно это произошло в трех из пяти последних матчей.
Ставка: «Актобе» победит за 2.05