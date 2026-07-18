Вернется ли «Актобе» на победный путь?

прогноз на матч 18-го тура чемпионата Казахстана, ставка за

19 июля в 18-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Алтай» и «Актобе». Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

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«Алтай»

Турнирное положение: «Алтай» после 17-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 16 очков в активе и борется за выживание.

Команда занимает безопасную 14-ю позицию с отрывом только в один балл от зоны понижения в классе (15-16-я строчки), а также с отставанием в один пункт от вышестоящего «Каспия».

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках в 17-го тура национального первенства коллектив на выездном поле проиграл «Ордабасы» (1:3).

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Перед этим коллектив уже набрал максимум очков, когда снова-таки в чужих стенах потерпел поражение от «Тобола» с минимальным счетом — 0:1.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

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Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на национальную Премьер-лигу, «Алтай» проиграл три раза при двух победах и одной ничьей.

Столь противоречивая форма хозяев поля оставляет им неубедительные шансы на непроигрыш, пусть даже дома, ведь соперник превосходит их в классе.

Сразу трое игроков — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне КПЛ с двумя голами.

«Актобе»

Турнирное положение: «Актобе» по итогам 17-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 25 очков в активе и борется за еврокубки.

Команда идет седьмым с отставанием в четыре балла от зоны континентальных турниров (топ-3) и с отрывом в четыре пункта от нижестоящего «Жениса».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 16-го тура национального первенства клуб в чужих стенах потерпел поражение от «Астаны» (2:3).

Перед этим в предыдущем туре чемпионата Казахстана коллектив уже набрал три очка, когда теперь на своем поле переиграл «Жетысу» (2:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на первенство страны, «Актобе» выиграл трижды при двух поражениях.

Таким образом, гости имеют неплохие шансы на три очка, пусть даже и на выездном поле, тем более что они выиграли у соперника в поединке первого круга.

Артур Шушеначев — лучший бомбардиры команды в текущем сезоне Премьер-лиги с пятью голами.

На что ставят в матче Алтай — Актобе Букмекерские коэффициенты на матч Алтай — Актобе: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «Алтая» забивали больше трех голов

в четырех из семи последних матчей «Актобе» хотя бы одна команда не забьет

в трех из пяти последних матчей «Актобе» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Актобе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.66. Ничья — в 3.20, выигрыш «Алтая» — в 3.25.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.10 и 1.66.

Прогноз: в четырех из семи последних матчей гостей по крайней мере одна команда не забила. Между тем, в их четырех из шести предыдущих выездных поединков забивал только один из соперников.

Между тем, в трех из пяти последних домашних матчей хозяев сыграл первый расклад.

1.80 Хотя бы одна команда не забьет Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Алтай» — «Актобе» позволит вывести на карту выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, поскольку именно это произошло в трех из пяти последних матчей.

2.05 «Актобе» победит Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Алтай» — «Актобе» позволит вывести на карту выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: «Актобе» победит за 2.05