19 июля в рамках 2-го тура Первой лиги сыграют «Текстильщик» и «Уфа». Начало встречи — в 17:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.
«Текстильщик»
Перед матчем: «Текстильщик» по итогам первого тура занимает 11-е место в Первой лиге, не набрав ни одного очка при разнице мячей 1:2.
Последние матчи: «Текстильщик» вернулся в Первую лигу не самым лучшим образом, проиграв тульскому «Арсеналу» со счетом 1:2.
До того команда провела единственную товарищескую встречу, где разгромно проиграла «Нижнему Новгороду» со счетом 1:6.
Состояние команды: «Текстильщик» пока выглядит не совсем готовым к уровню Первой лиги — команда начала за здравие матч с «Арсеналом», а закончили за упокой.
Подопечные Дмитрия Пятибратова пока являются одними из главных претендентов на вылет во Вторую лигу по итогам сезона.
«Уфа»
Перед матчем: «Уфа» по результатам первого тура Первой лиги лидирует в турнирной таблице с 3 очками при разнице мячей 3:0.
Последние матчи: В минувшей встрече первого тура Первой лиги, уфимцы без особых проблем разгромили «Ленинградец» со счетом 3:0.
В межсезонье уфимцы провели три товарищеских матча — ничья (2:2) и поражение от (1:2) от «Нижнего Новгорода», а также коллизия в матче против «Ротора» (0:1).
Состояние команды: Уфимцы крайне бодро начали сезон с победы над новичком Первой лиги и команде из Башкортостана вновь сыграет против коллектива, заработавшего повышения в классе.
Вряд ли «Уфа» сможет в этом сезоне побороться за выход в РПЛ, но пока что все выглядит для клуба весьма неплохо.
Статистика для ставок
- «Уфа» побеждала в трех последних матчах Первой лиги, включая игры минувшего сезона
- «Текстильщик» забивал в четырех последних встречах, включая игры минувшего сезона
- Команды ранее не играли друг против друга
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Текстильщик» фаворитом с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.00, а победа «Уфы» — в 2.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 2.28 и 1.53.
Прогноз: Команды в последних матчах регулярно огорчают своих соперников голами, а в очной встрече уж точно обменятся забитыми мячами.
Ставка: Обе забьют за 2.00.
Прогноз: Также можно поставить на то, что «Уфа» одержит вторую победу подряд на старте сезона.
Ставка: Победа «Уфы» за 2.80