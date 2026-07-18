прогноз на матч первенства России по футболу, ставка за 2.00

19 июля в рамках 2-го тура Первой лиги сыграют «Текстильщик» и «Уфа». Начало встречи — в 17:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.

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«Текстильщик»

Перед матчем: «Текстильщик» по итогам первого тура занимает 11-е место в Первой лиге, не набрав ни одного очка при разнице мячей 1:2.

Последние матчи: «Текстильщик» вернулся в Первую лигу не самым лучшим образом, проиграв тульскому «Арсеналу» со счетом 1:2.

До того команда провела единственную товарищескую встречу, где разгромно проиграла «Нижнему Новгороду» со счетом 1:6.

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Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Текстильщик» пока выглядит не совсем готовым к уровню Первой лиги — команда начала за здравие матч с «Арсеналом», а закончили за упокой.

Подопечные Дмитрия Пятибратова пока являются одними из главных претендентов на вылет во Вторую лигу по итогам сезона.

«Уфа»

Перед матчем: «Уфа» по результатам первого тура Первой лиги лидирует в турнирной таблице с 3 очками при разнице мячей 3:0.

Последние матчи: В минувшей встрече первого тура Первой лиги, уфимцы без особых проблем разгромили «Ленинградец» со счетом 3:0.

В межсезонье уфимцы провели три товарищеских матча — ничья (2:2) и поражение от (1:2) от «Нижнего Новгорода», а также коллизия в матче против «Ротора» (0:1).

Состояние команды: Уфимцы крайне бодро начали сезон с победы над новичком Первой лиги и команде из Башкортостана вновь сыграет против коллектива, заработавшего повышения в классе.

Вряд ли «Уфа» сможет в этом сезоне побороться за выход в РПЛ, но пока что все выглядит для клуба весьма неплохо.

Статистика для ставок

«Уфа» побеждала в трех последних матчах Первой лиги, включая игры минувшего сезона

«Текстильщик» забивал в четырех последних встречах, включая игры минувшего сезона

Команды ранее не играли друг против друга

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Текстильщик» фаворитом с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.00, а победа «Уфы» — в 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 2.28 и 1.53.

Прогноз: Команды в последних матчах регулярно огорчают своих соперников голами, а в очной встрече уж точно обменятся забитыми мячами.

2.00 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Текстильщик» — «Уфа» принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Обе забьют за 2.00.

Прогноз: Также можно поставить на то, что «Уфа» одержит вторую победу подряд на старте сезона.

2.80 Победа «Уфы» Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.80 на матч «Текстильщик» — «Уфа» принесёт прибыль 1800₽, общая выплата — 2800₽

Ставка: Победа «Уфы» за 2.80