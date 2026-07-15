прогноз на матч 1-го раунда квалификации Лиги конференций, ставка за 2.68

16 июля в ответном матче первого раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Шкендия» и «Европа». Начало игры — в 21:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.68.

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«Шкендия»

Турнирное положение: «Шкендия» лишь стартовала в новом сезоне. Минувший же чемпионат Северной Македонии команда завершила на втором месте.

При этом «Шкендия» в среднем забивает 2 мяча за матч. В свои же ворота команда пропустила 30 мяч в 33 поединках прошедшего чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела весьма успешно. «Шкендия» деклассировала «Европу» (5:0).

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До того команда в спарринге сыграла вничью с луганской «Зарей» (2:2). А вот поединок с «Целе» завершился минимальным поражением. В общем, стабильности нет даже в первом приближении.

При этом «Шкендия» в пяти своих последних матчах одержала две победы. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при восьми пропущенных.

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Состояние команды: «Шкендия» не проигрывала в двух своих последних матчах. Македонцы в них наколотили 7 мячей в ворота соперников.

Как бы там ни было, «Шкендия» снова будет действовать с позиции силы. Команда способна повторить результат первой встречи. Уж слишком убого выглядят тылы гибралтарцев…

«Европа»

Турнирное положение: «Европа» финишировала на третьей строчке турнирной таблицы в минувшем чемпионате Гибралтара. Команда на 7 очков отстала от второй позиции.

Причем «Европа» в 27 матчах своего чемпионата забила 54 мяча. А вот пропустила команда 20 раз, причем лишь дважды сыграв вничью.

Последние матчи: предыдущий поединок команда полностью провалила. «Европа» разгромно уступила «Шкендии» (0:5).

Несколько ранее команда переиграла «Монс Кальпе» (4:1). А вот поединок с «Линкольном» завершился поражением (0:2).

В трех своих последних матчах «Европа» победила один раз. Команде удалось отличиться 4 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Европа» в первом поединке фактически оформила вылет из еврокубков. Так что главной задачей теперь будет как можно громче хлопнуть дверью.

Гибралтарцы явно слабее «Шкендии». Наверняка и на сей раз команда будет действовать вторым номером, и, как минимум, постарается хотя бы раз огорчить соперника.

Безусловно, «Европа» в кадровом плане выглядит весьма скромно. Плюс коллизия в первой встрече фактически перечеркивает шансы на проход в следующий раунд.

На что ставят в матче Шкендия — Европа Букмекерские коэффициенты на матч Шкендия — Европа: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Шкендия» в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценивается в 5.25, тогда как победа оппонента — в 10.00.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.53, а вот ТМ 2.5 можно взять за 2.38.

Прогноз: «Шкендия» на голову сильнее гибралтарцев, и явно постарается снова преуспеть в плане реализации.

2.68 Фора «Шкендии» -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.68 на матч «Шкендия» — «Европа» позволит вывести на карту выигрыш 1680₽, общая выплата — 2680₽

Ставка: Фора «Шкендии» -2.5 за 2.68.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито больше трех мячей.

2.25 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Шкендия» — «Европа» позволит вывести на карту выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.25.

Пять причин, почему ставка зайдет