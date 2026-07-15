прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 1.80

В ответном матче первого отборочного раунда Лиги конференций эстонская «Левадия» будет принимать «Карнарвон» из Уэльса. Игра пройдет в Таллинне 16 июля. Начало встречи — в 19:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

«Левадия»

Турнирная таблица: «Левадия» — серебряный призёр чемпионата Эстонии, в минувшем сезоне клуб набрал 79 очков. От чемпиона «Флоры» отставание составило 3 пункта.

Последние матчи: «Левадия» стартовала в еврокубках с крупной победы над валлийским клубом «Карнарвон» (5:0).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Состояние команды: В пяти матчах «Левадия» одержала три победы, одну встречу сыграла вничью и потерпела одно поражение.

«Карнарвон»

Турнирная таблица: В минувшем сезоне чемпионата Уэльса «Карнарвон» финишировал на 4-м месте, набрав 45 очков.

Последние матчи: «Карнарвон» в шаге от вылета из еврокубков, команда из Уэльса с крупным счётом проиграл эстонской «Левадии» (0:5).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: Прервалась четырёхматчевая победная серия команды «Карнарвон», выиграв ранее у «Гленторана» (2:1), «Пенибонта» (2:0), «Флинта» (3:0) и «Колвин Бэй» (3:0).

Статистика для ставок

«Карнарвон» — занял 4-е место в чемпионате Уэльса

«Левадия» — серебряный призёр чемпионата Эстонии

«Левадия» разгромила «Карнарвон» в Лиге конференций (5:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Левадии» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.27. Ничья оценивается в 5.30. На победу «Карнарвона» — 8.50.

ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 2.20 и 1.58.

Прогноз: «Левадия» в среднем за матч забивает по три мяча, ожидаем крупной победы эстонской команды в поединке против валлийцев.

1.80 Фора «Левадии» (-1.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Левадия» — «Карнарвон» принесёт прибыль 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Фора «Левадии» (-1.5) с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча

2.20 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Левадия» — «Карнарвон» позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.20.