В ответном матче первого отборочного раунда Лиги конференций эстонская «Левадия» будет принимать «Карнарвон» из Уэльса. Игра пройдет в Таллинне 16 июля. Начало встречи — в 19:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.
«Левадия»
Турнирная таблица: «Левадия» — серебряный призёр чемпионата Эстонии, в минувшем сезоне клуб набрал 79 очков. От чемпиона «Флоры» отставание составило 3 пункта.
Последние матчи: «Левадия» стартовала в еврокубках с крупной победы над валлийским клубом «Карнарвон» (5:0).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В пяти матчах «Левадия» одержала три победы, одну встречу сыграла вничью и потерпела одно поражение.
«Карнарвон»
Турнирная таблица: В минувшем сезоне чемпионата Уэльса «Карнарвон» финишировал на 4-м месте, набрав 45 очков.
Последние матчи: «Карнарвон» в шаге от вылета из еврокубков, команда из Уэльса с крупным счётом проиграл эстонской «Левадии» (0:5).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: Прервалась четырёхматчевая победная серия команды «Карнарвон», выиграв ранее у «Гленторана» (2:1), «Пенибонта» (2:0), «Флинта» (3:0) и «Колвин Бэй» (3:0).
Статистика для ставок
- «Карнарвон» — занял 4-е место в чемпионате Уэльса
- «Левадия» — серебряный призёр чемпионата Эстонии
- «Левадия» разгромила «Карнарвон» в Лиге конференций (5:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Левадии» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.27. Ничья оценивается в 5.30. На победу «Карнарвона» — 8.50.
ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 2.20 и 1.58.
Прогноз: «Левадия» в среднем за матч забивает по три мяча, ожидаем крупной победы эстонской команды в поединке против валлийцев.
Ставка: Фора «Левадии» (-1.5) с коэффициентом 1.80.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча
Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.20.