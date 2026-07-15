В ответном матче первого отборочного раунда Лиги конференций «Динамо» Тбилиси будет принимать «Мондорф» из Люксембурга. Игра пройдет в Тбилиси 16 июля. Начало встречи — в 20:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.98.
«Динамо» Тбилиси
Турнирная таблица: «Динамо» — бронзовый призёр чемпионата Грузии, в минувшем сезоне клуб из Тбилиси набрал 31 очко. От чемпиона «Иберии» отставание составило 3 пункта.
Последние матчи: Грузинский клуб одержал победу над клубом из Люксембурга в первом матче первого раунда (2:1).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В пяти матчах «Динамо» одержал четыре победы и потерпел одно поражение.
«Мондорф»
Турнирная таблица: «Мондорф» завоевал бронзу чемпионата Люксембурга, набрав по итогам минувшего сезона 60 очков.
Последние матчи: В первом матче первого раунда Лиги конференций «Мондорф» проиграл «Динамо» Тбилиси (1:2).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: Клуб из Люксембурга проиграл в третьем матче подряд, уступив не только грузинскому «Динамо» в еврокубках, но и в товарищеских играх против «Меца» (2:5) и «Вальферданжа» (1:2).
Статистика для ставок
- «Мондорф» — бронзовый призёр чемпионата Люксембурга
- «Динамо» Тбилиси — бронзовый призёр чемпионата Грузии
- «Динамо» Тбилиси переиграл «Мондорф» в первой игре Лиги конференций (2:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Динамо» Тбилиси ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.38. Ничья оценивается в 4.40. На победу «Мондорфа» — 7.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.60 и 2.20.
Прогноз: «Динамо» в среднем за матч забивает по 2 мяча. Бронзовый призёр чемпионата Грузии не должен встретить серьёзного сопротивления со стороны клуба из Люксембурга.
Ставка: Фора «Динамо» Тбилиси (-1.5) с коэффициентом 1.98.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.23.