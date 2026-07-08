В первом матче первого отборочного раунда Лиги Европы «Шериф» будет принимать «Алюминий» из Словении. Игра пройдет в Тирасполе 9 июля. Начало встречи — в 20:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.
«Шериф»
Турнирная таблица: Тираспольский «Шериф» — серебряный призер чемпионата Молдавии. В финальной части сезона команда набрала 34 очка, уступив титул «Петрокубу», который набрал 40.
Последние матчи: «Жёлто-черные» уже вступили в новый сезон и провели два матча на внутренней арене. «Шериф» в стартовых играх чемпионата выиграл у «Реал Сирець» (3:0) и сыграл вничью с «Политехникой» (0:0).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Календарь и таблица Лиги Европы
Состояние команды: «Шериф» не проигрывает на протяжении шести матчей, команда одержала четыре победы и в двух играх сыграла вничью.
«Алюминий»
Турнирная таблица: «Алюминий» — обладатель Кубка Словении, в финале турнира команда переиграла клуб «Гросуплье» (1:0).
Последние матчи: Словенский клуб в межсезонье провел четыре товарищеских матча, сыграв вничью с командами «Рейс» (1:1), «Пюник» (2:2), а также проиграв «Партизану» (1:2), «Ноа» (0:2).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Алюминий» не может выиграть на протяжении шести матчей, сыграв три поединка вничью и в трех встречах потерпев поражения.
Статистика для ставок
- «Алюминий» — обладатель Кубка Словении
- «Шериф» — серебряный призер чемпионата Молдавии
- «Шериф» и «Алюминий» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Шерифа» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.38. Ничья оценивается в 4.05. На победу «Алюминия» — 7.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.95 и 1.75.
Прогноз: «Шериф» подходит к поединку в боевом составе, команда уже вступила в новый сезон и крайне редко пропускает. Ожидаем, что команда из Тирасполя вполне способна одержать победу над словенским визави.
Ставка: Фора «Шерифа» (-1.5) с коэффициентом 2.05.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.95.