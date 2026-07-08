«Шериф» добьется успеха в домашних стенах в Тирасполе?

прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 2.05

В первом матче первого отборочного раунда Лиги Европы «Шериф» будет принимать «Алюминий» из Словении. Игра пройдет в Тирасполе 9 июля. Начало встречи — в 20:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.

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«Шериф»

Турнирная таблица: Тираспольский «Шериф» — серебряный призер чемпионата Молдавии. В финальной части сезона команда набрала 34 очка, уступив титул «Петрокубу», который набрал 40.

Последние матчи: «Жёлто-черные» уже вступили в новый сезон и провели два матча на внутренней арене. «Шериф» в стартовых играх чемпионата выиграл у «Реал Сирець» (3:0) и сыграл вничью с «Политехникой» (0:0).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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Календарь и таблица Лиги Европы

Состояние команды: «Шериф» не проигрывает на протяжении шести матчей, команда одержала четыре победы и в двух играх сыграла вничью.

«Алюминий»

Турнирная таблица: «Алюминий» — обладатель Кубка Словении, в финале турнира команда переиграла клуб «Гросуплье» (1:0).

Последние матчи: Словенский клуб в межсезонье провел четыре товарищеских матча, сыграв вничью с командами «Рейс» (1:1), «Пюник» (2:2), а также проиграв «Партизану» (1:2), «Ноа» (0:2).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Алюминий» не может выиграть на протяжении шести матчей, сыграв три поединка вничью и в трех встречах потерпев поражения.

Статистика для ставок

«Алюминий» — обладатель Кубка Словении

«Шериф» — серебряный призер чемпионата Молдавии

«Шериф» и «Алюминий» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Шерифа» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.38. Ничья оценивается в 4.05. На победу «Алюминия» — 7.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.95 и 1.75.

Прогноз: «Шериф» подходит к поединку в боевом составе, команда уже вступила в новый сезон и крайне редко пропускает. Ожидаем, что команда из Тирасполя вполне способна одержать победу над словенским визави.

2.05 Фора «Шерифа» (-1.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Шериф» — «Алюминий» принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Фора «Шерифа» (-1.5) с коэффициентом 2.05.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча

1.95 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч «Шериф» — «Алюминий» позволит вывести на карту выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.95.