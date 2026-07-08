В первом матче первого отборочного раунда Лиги конференций «Дила» из Грузии будет принимать «Виртус» из Сан-Марино. Игра пройдет в Гори 9 июля. Начало встречи — в 19:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.30.
«Дила»
Турнирная таблица: В Высшей лиге Грузии «Дила» стала вице-чемпионом, набрав 78 очков. От лидера — клуба «Иберия» отставание составляет 2 пункта. В сезоне 2026 «Дила» занимает 6-е место, набрав после 19 туров 26 очков.
Последние матчи: «Дила» в 19 туре чемпионата Грузии одержала крупную победу над клубом «Рустави» (3:0).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних матчах «Дила» одержала две победы и потерпела три поражения.
«Виртус»
Турнирная таблица: «Виртус» завоевал путевку в Лигу конференций, как обладатель Кубка Сан-Марино. В финале битвы за трофей команда переиграла «Ла Фиориту» (2:1).
Последние матчи: Перед стартом в Лиге конференций «Виртус» потерпел поражение в товарищеской игре против «Вардара» (2:3).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти встречах участник Лиги конференций одержал три победы и потерпел два поражения.
Статистика для ставок
- «Дила» — серебряный призёр чемпионата Грузии
- «Виртус» — обладатель Кубка Сан-Марино
- «Дила» и «Виртус» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Дилы» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.08. Ничья оценивается в 7.70. На победу «Виртуса» — 18.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.55 и 2.25.
Прогноз: Несмотря на нестабильные результаты в последних матчах, «Дила» остается явным фаворитом благодаря более высокому уровню чемпионата и превосходству в классе. В среднем за матч грузинский клуб забивает по три мяча, ожидаем, что команда Гори не оставит ни единого шанса на успех обладателю Кубка Сан-Марино
Ставка: Фора «Дилы» (-2.5) с коэффициентом 2.30.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.15.