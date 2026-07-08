9 июля в матче первого раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Атлетик Клуб Эскальдес» и «Морнар». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.17.
«Атлетик Клуб Эскальдес»
Турнирное положение: Эта команда заняла 5-е место в минувшем чемпионате Андорры. «Атлетик Клуб Эскальдес» на 10 очков отстал от четвертой позиции.
При этом «Атлетик Клуб Эскальдес» в среднем забивал чаще одного мяча за матч. А вот проиграла команда 10 раз в 24 матчах чемпионата.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Атлетик Клуб Эскальдес» переиграл «Санта-Колому» (3:2).
До того команда нанесла поражение «Пенье» (2:0). А вот поединок с «Интер Клуб Эскальдес» завершился поражением (1:3).
При этом «Атлетик Клуб Эскальдес» уже полтора месяца не проводит официальных поединков. Зато в двух своих последних матчах команда победила.
Состояние команды: «Атлетик Клуб Эскальдес» имеет довольно скромный подбор игроков. Даже по андоррским меркам команда не блистает в плане результатов.
Притом дать бой черногорцам будет задачей непростой. «Атлетик Клуб Эскальдес» наверняка будет действовать преимущественно от обороны.
«Морнар»
Турнирное положение: «Морнар» в своем чемпионате финишировал на 2-м месте. Команда на 3 очка отстала от чемпиона.
Причем «Морнар» в 36 матчах прошедшего чемпионата забил 51 мяч. А вот пропустила команда 29 раз. Вот только проиграла она 7 раз.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь удачно. «Морнар» в спарринге не смог одолеть «Петровац» (0:0).
Несколько ранее команда одолела «Земун» (2:1). А вот до того она сумела расправиться с «Сутьеской» (1:0).
В пяти своих последних матчах «Морнар» победил 4 раза. Команде удалось отличиться 6 голами при одном пропущенном в свои ворота.
Состояние команды: Черногорцы пропустили всего один мяч в трех летних спаррингах. При этом победы даются натужно, но мощностей для прохода андоррцев хватить должно с лихвой.
Команда постарается решить все вопросы относительно прохода в следующий раунд еще в первом поединке. Действовать она явно будет с позиции силы.
В контрольных матчах «Морнар» выглядел достаточно выгодно. Остается лишь поднатореть в плане реализации. Где же еще это делать, как не в матче с андоррцами?!
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Морнар» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа команды оценивается букмекерами с коэффициентом 1.51. Ничья — в 4.17, успех соперника — в 6.00.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.69, а вот ТМ 2.5 можно взять за 2.10.
Прогноз: «Морнар» выглядит монолитнее оппонента, и уж точно постарается соорудить комфортный голевой задел перед ответной встречей.
Ставка: Фора «Морнара» -1.5 за 2.17.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.65.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Андоррцы испытывают недостаток игровой практики
- «Морнар» в трех летних матчах забил 3 мяча при одном пропущенном
- «Морнар» до последней ничьей победил 4 раза кряду
- «Атлетик Клуб Эскальдес» победил в 2 своих последних поединках
- «Морнар» победил в трех своих последних выездных матчах