прогноз на матч 1-го раунда квалификации Лиги конференций, ставка за 2.17

9 июля в матче первого раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Атлетик Клуб Эскальдес» и «Морнар». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.17.

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«Атлетик Клуб Эскальдес»

Турнирное положение: Эта команда заняла 5-е место в минувшем чемпионате Андорры. «Атлетик Клуб Эскальдес» на 10 очков отстал от четвертой позиции.

При этом «Атлетик Клуб Эскальдес» в среднем забивал чаще одного мяча за матч. А вот проиграла команда 10 раз в 24 матчах чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Атлетик Клуб Эскальдес» переиграл «Санта-Колому» (3:2).

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До того команда нанесла поражение «Пенье» (2:0). А вот поединок с «Интер Клуб Эскальдес» завершился поражением (1:3).

При этом «Атлетик Клуб Эскальдес» уже полтора месяца не проводит официальных поединков. Зато в двух своих последних матчах команда победила.

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Состояние команды: «Атлетик Клуб Эскальдес» имеет довольно скромный подбор игроков. Даже по андоррским меркам команда не блистает в плане результатов.

Притом дать бой черногорцам будет задачей непростой. «Атлетик Клуб Эскальдес» наверняка будет действовать преимущественно от обороны.

«Морнар»

Турнирное положение: «Морнар» в своем чемпионате финишировал на 2-м месте. Команда на 3 очка отстала от чемпиона.

Причем «Морнар» в 36 матчах прошедшего чемпионата забил 51 мяч. А вот пропустила команда 29 раз. Вот только проиграла она 7 раз.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь удачно. «Морнар» в спарринге не смог одолеть «Петровац» (0:0).

Несколько ранее команда одолела «Земун» (2:1). А вот до того она сумела расправиться с «Сутьеской» (1:0).

В пяти своих последних матчах «Морнар» победил 4 раза. Команде удалось отличиться 6 голами при одном пропущенном в свои ворота.

Состояние команды: Черногорцы пропустили всего один мяч в трех летних спаррингах. При этом победы даются натужно, но мощностей для прохода андоррцев хватить должно с лихвой.

Команда постарается решить все вопросы относительно прохода в следующий раунд еще в первом поединке. Действовать она явно будет с позиции силы.

В контрольных матчах «Морнар» выглядел достаточно выгодно. Остается лишь поднатореть в плане реализации. Где же еще это делать, как не в матче с андоррцами?!

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Морнар» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа команды оценивается букмекерами с коэффициентом 1.51. Ничья — в 4.17, успех соперника — в 6.00.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.69, а вот ТМ 2.5 можно взять за 2.10.

Прогноз: «Морнар» выглядит монолитнее оппонента, и уж точно постарается соорудить комфортный голевой задел перед ответной встречей.

2.17 Фора «Морнара» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.17 на матч «Атлетик Клуб Эскальдес» — «Морнар» принесёт чистый выигрыш 1170₽, общая выплата — 2170₽

Ставка: Фора «Морнара» -1.5 за 2.17.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.65 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.65 на матч «Атлетик Клуб Эскальдес» — «Морнар» принесёт прибыль 1650₽, общая выплата — 2650₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.65.

Пять причин, почему ставка зайдет