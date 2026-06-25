прогноз на матч 12-го тура чемпионата Таджикистана, ставка за 2.42

26 июня в 12-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Истаравшан» и «Парвааз-Аэропорт». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.42.

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«Истаравшан»

Турнирное положение: «Истаравшан» твердо стоит на вылет. Команда как раз находится на дне турнирной таблицы.

При этом «Истаравшан» набрал всего лишь 4 очка в 10 матчах. Плюс ко всему, команда еще не добыла ни одной виктории в текущем чемпионате.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Истаравшан» не уступил «Сардору» (1:1).

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Вот только поединок с «Истиклолом» завершился поражением (1:2). Плюс немного ранее команда уступила еще и «Равшану» (1:4).

В пяти своих последних матчах «Истаравшан» уступил 4 раза. В этих поединках команда отличилась 4 забитыми мячами при десяти пропущенных в свои ворота.

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Состояние команды: «Истаравшан» в среднем забивает меньше гола за матч. Команда все никак не может оттолкнуться от дна, и остается единственной, не одержавшей ни единой победы.

Притом, что «Истаравшан» традиционно успешно противостоит «Парвааз-Аэропорту». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух ничьих.

«Парвааз-Аэропорт»

Турнирное положение: Эта команда сражается за выживание в элите. Команда ныне пребывает на 10-м месте турнирной таблицы.

При этом «Парвааз-Аэропорт» на 5 очков оторвался от опасной зоны. Да и в свои ворота команда пропустила 16 мячей в 11 матчах.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Парвааз-Аэропорт» был бит «Баркчи» (0:2).

А вот встреча с ЦСКА-Памиром завершилась успехом (2:1). При этом до того команда уступила «Эсхате» (1:2).

Нынче «Парвааз-Аэропорт» не блещет стабильностью результатов. Команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми. Тем не менее, гандикап от зоны вылета довольно солидный.

Состояние команды: «Парвааз-Аэропорт» твердо намеревается как можно скорее отдалиться от зоны вылета. Потенциал у команды достаточно высокий, вот только с реализацией не ладится.

Причем в пяти поединках вне родных стен «Парвааз-Аэропорт» добыл шесть зачетных баллов. В них команда отличилась всего 4 голами.

При этом «Парвааз-Аэропорт» уже больше 12 лет не обыгрывает «Истаравшан». Команде нужно срочно включаться, да и обыгрывать аутсайдера она обязана при любой диспозиции.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Парвааз-Аэропорт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа команды оценивается букмекерами с коэффициентом 2.42. Ничья — в 3.35, успех соперника — в 2.49.

Букмекеры предлагают тотал больше 2.5 за 1.72, а вот тотал меньше 2.5 можно взять за 1.98.

Прогноз: «Парвааз-Аэропорт» выглядит сильнее оппонента, не выигравшего ни разу в нынешнем чемпионате.

2.42 Победа «Парвааз-Аэропорта» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.42 на матч «Истаравшан» — «Парвааз-Аэропорт» принесёт чистый выигрыш 1420₽, общая выплата — 2420₽

Ставка: Победа «Парвааз-Аэропорта» за 2.42.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют на двоих больше трех мячей.

2.70 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.70 на матч «Истаравшан» — «Парвааз-Аэропорт» принесёт прибыль 1700₽, общая выплата — 2700₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.70.

Пять причин, почему ставка зайдет