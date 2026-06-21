прогноз на матч 13-го тура чемпионата Кыргызстана, ставка за 2.04

22 июня в 13-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Азиягол» и «Бишкек Сити». Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.04.

«Азиягол»

Турнирное положение: «Азиягол» вполне прогнозируемо стал середняком чемпионата. Команда как раз находится на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Азиягол» на 6 очков оторвалась от опасной зоны. Вот только победила команда лишь в трех матчах чемпионата из двенадцати.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Азиягол» сумел переиграть «Токтогул» (2:0).

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Правда, поединок с «Азией» Талас завершился коллизией (1:3). Плюс немного ранее команда уступила еще и «Алге» (1:2).

В пяти своих последних матчах «Азиягол» победил два раза. В этих поединках команда отличилась 7 забитыми мячами при семи же пропущенных в свои ворота.

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Состояние команды: «Азиягол» не блещет стабильностью результатов. Команда в среднем забивает фактически гол за матч.

Притом, что «Азиягол» традиционно успешно противостоит «Бишкек Сити». В обоих очных поединках команда одолела соперника. Вот только обе виктории получились с разницей в один мяч.

«Бишкек Сити»

Турнирное положение: «Бишкек Сити» нынешний чемпионат проводит явно ниже ожиданий. Команда ныне пребывает на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Бишкек Сити» набрал лишь 12 очков в 12 поединках. Вот только в свои ворота команда пропустила 16 мячей.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Бишкек Сити» был бит «Азией» Талас (2:3).

Поединок с «Алгой» также завершился поражением (1:3). При этом до того команда по всем статьям переиграла «Кыргызалтын» (2:0).

Нынче «Бишкек Сити» находится на эмоциональном спаде. Команда проиграла в двух своих последних поединках, пропустив в них 6 мячей.

Состояние команды: «Бишкек Сити» лишь на пять очков опережает зону вылета. Тем не менее, потенциал у команды достаточно высокий, хоть результаты пока что хромают на обе ноги.

Никак не удаётся команде наладить результаты в выездных матчах. В пяти поединках вне родных стен «Бишкек Сити» добыл всего четыре зачетных балла.

При этом «Бишкек Сити» в гостях в среднем пропускает 2 гола за матч. Тем не менее, команда твердо намерена зацепиться за очки и закрепиться в середняках лиги.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Азиягол» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа команды оценивается букмекерами с коэффициентом 2.04. Ничья — в 3.71, успех соперника — в 3.30.

Букмекеры предлагают тотал больше 2.5 за 1.80, а вот тотал меньше 2.5 можно взять за 1.97.

Прогноз: «Азиягол» выглядит монолитнее соперника, уступившего к тому же в двух своих последних матчах.

2.04 Победа «Азиягола» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.04 на матч «Азиягол» — «Бишкек Сити» принесёт прибыль 1040₽, общая выплата — 2040₽

Ставка: Победа «Азиягола» за 2.04.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют на двоих больше трех мячей.

2.81 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.81 на матч «Азиягол» — «Бишкек Сити» позволит вывести на карту выигрыш 1810₽, общая выплата — 2810₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.81.

Пять причин, почему ставка зайдет