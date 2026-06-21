22 июня в 13-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Азия» Талас и «Мурас Юнайтед». Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.25.

«Азия» Талас

Турнирное положение: «Азия» Талас бьется за чемпионский титул. Нынче команда пребывает на первом месте турнирной таблицы.

При этом «Азия» Талас на один зачетный балл опережает ближайшего преследователя. А вот забила команда 31 мяч в 12 сыгранных поединках.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке «Азия» Талас добыла три очка. Команда одолела «Бишкек Сити» (3:2).

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Немного раньше она уверенно переиграла «Азиягол» (3:1). Плюс поединок с «Токтогулом» принес три зачетных балла (2:1).

В своих пяти последних матчах «Азия» Талас добыла четыре победы. В этих поединках команда отличилась 14 результативными ударами, пропустив в свои ворота 8.

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Состояние команды: на данном этапе «Азия» Талас выглядит весьма выгодно. Команда победила 4 раза кряду, плюс уступила лишь один раз в текущем чемпионате.

Плюс ко всему, «Азия» Талас имеет сильнейшую атаку в лиге. Вот только в свои ворота лидер пропускает в среднем чаще гола за матч. Да и хватит ли пресловутого опыта для полноценной борьбы за чемпионский титул?!

«Мурас Юнайтед»

Турнирное положение: «Мурас Юнайтед» привычно имеет чемпионские амбиции. Команда находится на третьем месте местной табели о рангах.

Притом, что «Мурас Юнайтед» на 3 очка отстает от лидера, но сыграл на матч меньше. При этом средняя результативность составляет аккурат два мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Мурас Юнайтед» уступил «Алге» (1:3).

Ну а до того команда учинила разгром «Нефтчи» Кочкор-Ата (6:2). А вот поединок с «Озгоном» принес в копилку лишь один зачетный балл (0:0).

При этом «Мурас Юнайтед» в случае победы догонит лидера. Да и оборона выглядит монолитно, дав результативный сбой всего 10 раз.

Состояние команды: «Мурас Юнайтед» все никак не может попасть в победную колею. Впрочем, команда явно способна поднатореть во всех компонентах.

Команда весьма продуктивно выступает на чужих полях. В шести выездных поединках она добыла 16 очков. Причем в этих матчах «Мурас Юнайтед» забил 10 мячей.

И уж точно команда едет в гости к лидеру за тремя очками. Плюс в случае успеха она получает огромное психологическое преимущество в чемпионской гонке.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Азия» Талас в этом поединке выглядит несколько предпочтительнее соперника. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 2.26. Ничья оценивается в 3.15, тогда как победа соперника — в 3.25.

При этом тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.23 и 1.63.

Прогноз: «Мурас Юнайтед» намеревается запрыгнуть на вершину, к тому же соперник пропускает довольно часто.

3.25 Победа «Мурас Юнайтед» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.25 на матч «Азия» Талас — «Мурас Юнайтед» принесёт чистый выигрыш 2250₽, общая выплата — 3250₽

Ставка: Победа «Мурас Юнайтед» за 3.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.23 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.23 на матч «Азия» Талас — «Мурас Юнайтед» принесёт чистый выигрыш 1230₽, общая выплата — 2230₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.23.

Пять причин, почему ставка зайдет