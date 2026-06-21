22 июня в 13-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Алай» и «Алдиер». Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.21.

«Алай»

Турнирное положение: «Алай» честолюбив, однако на деле мало что получается. Команда находится на скромном 6-м месте турнирной таблицы.

Вот только «Алай» в среднем забивает больше одного гола за матч. Да и победила команда всего 6 раз в 12 поединках чемпионата Кыргызстана.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Алай» нанес поражение «Таланту» (2:1).

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Плюс поединок с «Дордоем» завершился уверенной победой (2:0). К тому же немного ранее команда переиграла еще и «Абдыш-Ата» (2:1).

В пяти своих последних матчах «Алай» победил четыре раза. В этих поединках команда отличилась 8 забитыми мячами при трех пропущенных в свои ворота.

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Состояние команды: «Алай» нынче находится на эмоциональном подъеме. Четыре победы кряду оставляют надежду на борьбу за высокие места.

Вдобавок ко всему, «Алай» традиционно успешно противостоит «Алдиер». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух паритетах. Да и вообще, «Алай» еще не проигрывал «Алдиеру».

«Алдиер»

Турнирное положение: «Алдиер» окопался в середняках лиги. Находясь на 7-м месте, команда вряд ли сможет претендовать на что-то большее.

Плюс «Алдиер» в среднем забивает фактически гол за матч. Да и в свои ворота команда пропустила двадцать мячей в 12 поединках.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Алдиер» был разбит «Озгоном» (1:4).

К тому же поединок с «Токтогулом» завершился досадной коллизией (1:2). При этом до того команда расписала мировую с «Талантом» (1:1).

Вот только «Алдиер» уступил в двух своих последних матчах. А вот безвыигрышная серия составляет 3 матча. Да и оборонительные редуты частенько совершают сбои.

Состояние команды: «Алдиер» на 9 очков отстает от топ-5. Плюс в 12 матчах команда победила всего трижды при пяти ничьих. С такими результатами о заветной пятерке мечтать не приходится.

Все никак не удаётся наладить результаты в матчах на чужих полях. В шести выездных поединках «Алдиер» добыл семь очков, зато уступил всего однажды.

В этой встрече команда попытается зацепиться за заветные баллы. Мотивация оторваться от опасной зоны огромная, однако насущные проблемы решить все никак не выходит…

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Алай» является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.73. Ничья предлагается за 3.65, а успех «Алдиера» — за 4.70.

При этом тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.03, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 1.75.

Прогноз: «Алай» в последнее время заметно поднаторел в плане результатов, тогда как «Алдиер» угодил в кризис.

3.21 Фора «Алая» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.21 на матч «Алай» — «Алдиер» позволит вывести на карту выигрыш 2210₽, общая выплата — 3210₽

Ставка: Фора «Алая» -1.5 за 3.21.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше двух мячей.

2.03 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч «Алай» — «Алдиер» позволит вывести на карту выигрыш 1030₽, общая выплата — 2030₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.03.

Пять причин, почему ставка зайдет