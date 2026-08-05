6 августа в первом матче полуфинала отбора Лиги Европы сыграют «Линкольн» и «Омония» Никосия. Начало встречи — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.06.
«Линкольн»
Турнирное положение: «Линкольн» на правах чемпиона Гибралтара начал выступления в еврокубках с квалификации Лиги чемпионов (ЛЧ).
Команда в 1/8 финала отбора главного еврокубка разобралась с андоррским «Интером» Эскальдес, но в четвертьфинале проиграла шведскому «Мьельбю», поэтому и оказалась в Лиге Европы.
Последние матчи: в предыдущей игре, которая была ответной на предыдущей стадии квалификации ЛЧ, коллектив дома сыграл вничью с «Мьельбю» (0:0).
Ранее в первом поединке четвертьфинала отбора главного континентального турнира коллектив потерпел поражение со счетом 0:3 от все того же шведского клуба.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Календарь и таблица Лиги Европы
Состояние команды: в трех последних матчах разных турниров «Линкольн» ни разу не выиграл при двух ничьих и одном поражении.
Такая форма говорит о плохих шансах хозяев даже на ничью, пусть даже и в домашних стенах, особенно если учесть перевес соперника в классе.
Четыре гола команды в отборе Лиги Европы текущего сезона забивали разные игроки.
«Омония» Никосия
Турнирное положение: «Омония» Никосия, как чемпион Кипра, также начала выступления в еврокубках с квалификации Лиги чемпионов.
Команда в четвертьфинале квалификации главного континентального турнира по итогам двух встреч проиграла «Кайрату» и оказалась в Лиге Европы.
Последние матчи: в предыдущей игре, которая была ответной на предыдущей стадии отбора Лиги чемпионов, коллектив на выезде в серии пенальти проиграл «Кайрату» (0:1).
Ранее в игре, которая была первой в четвертьфинале квалификации топ-турнира Старого Света, коллектив дома одолел «Кайрат» (1:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах разного статуса «Омония» Никосия выиграла лишь дважды при двух ничьих и одном поражении.
Подобные результаты вроде бы подвергают сомнениям шансы гостей на успех, тем более на чужой арене, однако преимущество в классе говорит в их пользу.
Панайотис Андреу — автор пока что единственного гола команды в еврокубках нового сезона.
Статистика для ставок
- в 20-ти из 21-го последних матчей «Линкольн» не проиграл
- в трех из четырех последних матчей «Омонии» хотя бы одна команда не забивала
- в трех из четырех последних матчей «Омонии» забивали меньше трех голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Омония» Никосия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.53. Ничья — в 4.20, выигрыш «Линкольна» — в 5.40.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.14 и 1.66.
Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей по крайней мере один из соперников не забивал. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.
При этом в двух последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.06.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше трех голов, поскольку в трех из четырех последних матчей «Омонии» было именно так.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.14