Падёт ли ЦСКА в Батуми?

прогноз на битву за выход в финал квалификации Лиги Европы, ставка за 1.97

6 августа в первом матче полуфинала отбора Лиги Европы сыграют «Маккаби» Тель-Авив и ЦСКА София. Начало встречи — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.97.

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«Маккаби» Тель-Авив

Турнирное положение: «Маккаби» Тель-Авив начал борьбу в континентальном турнире нынешнего сезона с предыдущей стадии турнира.

Команда в четвертьфинале квалификации Лиги Европы сумела разобраться с представителем Молдовы «Шерифом», которому по сумме двух встреч забила шесть безответных мячей.

Последние матчи: в предыдущей игре, которая была ответной на предыдущей стадии отбора этого еврокубка, коллектив формально дома (в Батуми) обыграла «Шериф» (1:0).

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Ранее в первом поединке четвертьфинала квалификации Лиги Европы коллектив не просто выиграл на выезде, а разгромил этого же соперника — 5:0.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Лиги Европы

Состояние команды: в трех последних матчах разных турниров «Маккаби» Тель-Авив только выигрывал.

Такая форма должна вселять уверенность хозяевам поля, что с учетом небольшого преимущества в классе над соперником говорит в их пользу.

Сайед Абу Фархи — лучший бомбардир команды в отборе Лиги Европы текущего сезона с двумя голами.

ЦСКА София

Турнирное положение: ЦСКА София вышел в квалификацию Лиги Европы благодаря завоеванию Кубка Болгарии прошлого сезона.

Команда в 1/8 финала квалификации Лиги конференций сумела разобраться с ирландским «Дерри Сити», после чего неожиданно в четвертьфинале прошла азербайджанский «Карабах».

Последние матчи: в предыдущем поединке в рамках третьего тура нового розыгрыша чемпионата Болгарии клуб обыграл дома «Дунав» Русе (2:1).

Ранее в игре, которая была ответной на предыдущей стадии отбора Лиги Европы, коллектив дома в серии пенальти одолел «Карабах» (0:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних матчах разного статуса ЦСКА София ни разу не проиграл, а в трех последних победил, если учитывать не основное время.

С такой формой у гостей есть неплохие шансы хотя бы на ничью, однако добиться этого будет непросто, ведь соперник выше их классом.

Иоаннис Питтас — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего розыгрыша с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Маккаби» Тель-Авив выиграл

в четырех из пяти последних матчей «Маккаби» Тель-Авив забивала только одна команда

в восьми из 11-ти последних матчей ЦСКА София забивали больше двух голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Маккаби» Тель-Авив — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.97. Ничья — в 3.30, выигрыш ЦСКА София — в 3.75.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.01 и 1.79.

Прогноз: в трех последних матчах хозяева выиграли. Так было и в их семи из восьми последних домашних поединков.

И хотя в девяти последних матчей гости не проиграли, они все же уступают сопернику в классе.

1.97 «Маккаби» Тель-Авив победит Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.97 на матч «Маккаби» Тель-Авив — ЦСКА София принесёт прибыль 970₽, общая выплата — 1970₽

Ставка: «Маккаби» Тель-Авив победит за 1.97.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трех голов, поскольку в восьми из 11-ти последних матчей ЦСКА София забивали три или больше мячей.

2.72 Тотал больше 3,0 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.72 на матч «Маккаби» Тель-Авив — ЦСКА София позволит вывести на карту выигрыш 1720₽, общая выплата — 2720₽

Ставка: тотал больше 3,0 голов за 2.72