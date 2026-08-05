6 августа в первом матче полуфинала отбора Лиги Европы сыграют «Маккаби» Тель-Авив и ЦСКА София. Начало встречи — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.97.
«Маккаби» Тель-Авив
Турнирное положение: «Маккаби» Тель-Авив начал борьбу в континентальном турнире нынешнего сезона с предыдущей стадии турнира.
Команда в четвертьфинале квалификации Лиги Европы сумела разобраться с представителем Молдовы «Шерифом», которому по сумме двух встреч забила шесть безответных мячей.
Последние матчи: в предыдущей игре, которая была ответной на предыдущей стадии отбора этого еврокубка, коллектив формально дома (в Батуми) обыграла «Шериф» (1:0).
Ранее в первом поединке четвертьфинала квалификации Лиги Европы коллектив не просто выиграл на выезде, а разгромил этого же соперника — 5:0.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Календарь и таблица Лиги Европы
Состояние команды: в трех последних матчах разных турниров «Маккаби» Тель-Авив только выигрывал.
Такая форма должна вселять уверенность хозяевам поля, что с учетом небольшого преимущества в классе над соперником говорит в их пользу.
Сайед Абу Фархи — лучший бомбардир команды в отборе Лиги Европы текущего сезона с двумя голами.
ЦСКА София
Турнирное положение: ЦСКА София вышел в квалификацию Лиги Европы благодаря завоеванию Кубка Болгарии прошлого сезона.
Команда в 1/8 финала квалификации Лиги конференций сумела разобраться с ирландским «Дерри Сити», после чего неожиданно в четвертьфинале прошла азербайджанский «Карабах».
Последние матчи: в предыдущем поединке в рамках третьего тура нового розыгрыша чемпионата Болгарии клуб обыграл дома «Дунав» Русе (2:1).
Ранее в игре, которая была ответной на предыдущей стадии отбора Лиги Европы, коллектив дома в серии пенальти одолел «Карабах» (0:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в девяти последних матчах разного статуса ЦСКА София ни разу не проиграл, а в трех последних победил, если учитывать не основное время.
С такой формой у гостей есть неплохие шансы хотя бы на ничью, однако добиться этого будет непросто, ведь соперник выше их классом.
Иоаннис Питтас — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего розыгрыша с тремя голами.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах «Маккаби» Тель-Авив выиграл
- в четырех из пяти последних матчей «Маккаби» Тель-Авив забивала только одна команда
- в восьми из 11-ти последних матчей ЦСКА София забивали больше двух голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Маккаби» Тель-Авив — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.97. Ничья — в 3.30, выигрыш ЦСКА София — в 3.75.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.01 и 1.79.
Прогноз: в трех последних матчах хозяева выиграли. Так было и в их семи из восьми последних домашних поединков.
И хотя в девяти последних матчей гости не проиграли, они все же уступают сопернику в классе.
Ставка: «Маккаби» Тель-Авив победит за 1.97.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трех голов, поскольку в восьми из 11-ти последних матчей ЦСКА София забивали три или больше мячей.
Ставка: тотал больше 3,0 голов за 2.72