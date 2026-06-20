прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.34

21 июня в товарищеском матче по футболу сыграют «Ротор» и «Пари НН». Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.34.

«Ротор»

Турнирное положение: Волгоградцам немного не хватило для реализации своей задачи-максимум. Лишь в стыках за место в РПЛ команда Дмитрия Парфенова уступила «Акрону».

При этом «Ротор» в летнее межсезонье заметно усиливается. Один только мощный конголезский центрбек Эмерсон чего стоит!

Последние матчи: Волгоградцы в ответной встрече с «Акроном» выглядели симпатично. Команда одолела соперника минимально, чего не хватило для конечного успеха.

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Многое тогда было потеряно в первом матче — поражение 0:2. А вот немного ранее команда разгромила «Чайку» (5:0).

Вот только «Ротор» имеет проблемы с реализацией. В 34 матчах первой лиги игроки команды отличились всего 47 забитыми мячами. Маловато, как для претендента на повышение в классе.

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Состояние команды: Волгоградцы летом постараются прибавить во всех компонентах. Команда умеет добывать результат, да и в случае сохранения основной обоймы будет бороться за прямое повышение в классе.

При этом волгоградцы в трех последних очных поединках одолели «Пари НН». Да и в нынешней диспозиции команде Парфенова будет интересно проверить свои силы на фоне одного из главных конкурентов в новом сезоне.

«Пари НН»

Турнирное положение: Нижегородцы весной выглядели откровенно бледно. Команда заняла итоговое 15 место в турнирной таблице РПЛ и законно вылетела в лучшую лигу мира.

Притом «Пари НН» лишь на 3 очка отстал от зоны стыков. При этом команда отличилась 26 забитыми мячами в 30 поединках. А вот оборона давала результативные сбои в среднем почти 2 раза за матч.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда не сумела добыть викторию. Нижегородцы расписали мировую с «Уфой» (2:2).

До того команда подписала мировую с «Рубином» (2:2). А вот поединок с ЦСКА принес лишь разочарование (1:2).

При этом «Пари НН» в пяти своих последних матчах добыл всего 2 ничьи. Нижегородцы в них отличились шестью забитыми мячами при десяти пропущенных.

Состояние команды: «Пари НН» уже давненько подзабыл вкус побед. Последняя виктория случилась еще три месяца назад.

Опытному Вадиму Гаранину предстоит целый пласт работы. Тренеру придется строить фактически новую команду, перед которой поставлена задача за год вернуться в элиту.

Отличным помощником в реализации главной задачи должен стать Вячеслав Грулев. На его счету один из голов в спарринге с уфимцами.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Ротор» фаворитом с коэффициентом 2.34. Ничья оценена в 3.42, а победа «Пари НН» — в 3.21.

Букмекеры предлагают тотал больше 2.5 за 2.18, да и тотал меньше 2.5 можно взять за 1.73.

Прогноз: Волгоградцы потенциально способны улучшить реализацию, да и «Пари НН» изрядно подзабыл вкус побед.

2.34 Победа «Ротора» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.34 на матч «Ротор» — «Пари НН» принесёт прибыль 1340₽, общая выплата — 2340₽

Ставка: Победа «Ротора» за 2.34.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.18 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.18 на матч «Ротор» — «Пари НН» позволит вывести на карту выигрыш 1180₽, общая выплата — 2180₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.18.

Пять причин, почему ставка зайдет