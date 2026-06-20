прогноз на матч 14-го тура чемпионата Казахстана, ставка за 3.71

21 июня в 14-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Окжетпес» и «Тобол». Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.71.

«Окжетпес»

Турнирное положение: «Окжетпес» намерен завоевать бронзовые медали. Команда как раз находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Окжетпес» на 2 очка опережает идущую следом «Астану». Да и проиграла команда лишь в одном матче чемпионата.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь успешно. «Окжетпес» не смог переиграть «Жетысу» (2:2).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Да и поединок с «Актобе» завершился боевой ничьей (2:2). Зато немного ранее команда одолела «Алтай» (1:0).

В пяти своих последних матчах «Окжетпес» победил два раза. В этих поединках команда отличилась 6 забитыми мячами при четырех пропущенных в свои ворота.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Состояние команды: «Окжетпес» нынче находится в приличных кондициях. Команда до последних двух ничьих победила дважды кряду.

Правда, «Окжетпес» традиционно неудачно противостоит «Тоболу». В одиннадцати последних очных поединках команда уступила сопернику. Так может быть, пора прерывать столь неприятный сериал?!

«Тобол»

Турнирное положение: «Тобол» нынешний чемпионат проводит бледно. Команда ныне пребывает на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Тобол» набрал лишь 12 очков в 13 поединках. Вот только в свои ворота команда пропустила двадцать мячей.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Тобол» переиграл «Кызылжар» (2:0).

А вот поединок с «Атырау» завершился паритетом (1:1). При этом до того команда по всем статьям уступила «Ордабасы» (0:3).

Нынче «Тобол» находится на эмоциональном спаде. Команда в двух своих последних поединках добыла 4 очка, и несколько оторвалась от опасной зоны.

Состояние команды: «Тобол» лишь на 3 очка опережает зону вылета. Тем не менее, потенциал у команды достаточно высокий, и нынешняя позиция — явно временное явление.

Никак не удаётся команде наладить результаты в выездных матчах. В семи поединках вне родных стен «Тобол» добыл всего один зачетный балл.

При этом «Тобол» не проигрывает «Окжетпесу» уже долгих девять лет. И даже в нынешней диспозиции костанайцы явно планируют разжиться очками.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Окжетпес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа команды оценивается букмекерами с коэффициентом 2.04. Ничья — в 3.71, успех соперника — в 3.30.

Тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 принимаются с такими коэффициентами — соответственно 1.80 и 1.97.

Прогноз: «Окжетпес» сражается за высокие места, да и «Тобол» в последних матчах несколько прибавил в плане результатов.

3.71 Ничья Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.71 на матч «Окжетпес» — «Тобол» позволит вывести на карту выигрыш 2710₽, общая выплата — 3710₽

Ставка: Ничья за 3.71.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют на двоих больше трех мячей.

2.81 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.81 на матч «Окжетпес» — «Тобол» принесёт прибыль 1810₽, общая выплата — 2810₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.81.

Пять причин, почему ставка зайдет