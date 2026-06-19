«Мерв» и «Шагадам» будут забивать

прогноз на матч 14-го тура чемпионата Туркменистана, ставка за 2.03

20 июня в 14-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Мерв» и «Шагадам». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.03.

«Мерв»

Турнирное положение: «Мерв» не ставит перед собой каких-то серьезных задач. Сейчас команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Мерв» на 2 очка отстает от четвертой позиции. Правда, команда победила всего 3 раза в тринадцати поединках. А вот пропускает она в среднем 3 мяча за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Мерв» был бит «Копетдагом» (0:2).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Поединок с «Алтын Асыром» также завершился коллизией (0:2). Вот только встреча с «Ашхабадом» завершилась разгромным поражением (1:5).

Вообще, «Мерв» уступил в 6 своих последних поединках. Плюс в двух последних матчах команда так и не сумела отличиться.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Состояние команды: «Мерв» не особенно преуспевает в плане реализации. Средняя результативность едва превосходит один мяч за матч.

Вдобавок ко всему, «Мерв» не может одолеть «Шагадам» уже на протяжении двух лет. Да и нынешний пораженческий сериал уж чересчур затянулся.

«Шагадам»

Турнирное положение: Эта команда имеет не столь высокие амбиции на нынешний сезон. «Шагадам» на данный момент находится на пятой позиции, заметно отставая от топ-4 всего на один балл.

Причем «Шагадам» победил лишь три раза в 13 матчах. Да и в собственные ворота команда пропустила 19 мячей.

Последние матчи: команда ныне пребывает в кризисе. «Шагадам» уступил в трех своих последних поединках.

Команда без вариантов проиграла «Алтын Асыру» (0:2). А вот до того она с минимальным счетом уступила «Ахалу».

В 5 своих последних поединках «Шагадам» сумел добыть всего лишь один зачетный балл. Команда отличилась одним забитым мячом при девяти пропущенных.

Состояние команды: «Шагадам» не может победить уже на протяжении двух календарных месяцев. Да и голы в последних матчах даются команде крайне натужно.

Вообще, команда не столь продуктивно выступает в гостевых матчах. Шесть поединков на полях соперников принесли в копилку всего 5 зачетных баллов.

Команда явно постарается зацепиться за драгоценные очки. Да и почему бы не воспользоваться проблемами в обороне соперника?!

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Мерв» в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценивается в 2.90, тогда как победа соперника — в 3.10.

Букмекеры рассматривают тотал больше 2.5 за 2.03, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 1.76.

Прогноз: Обе команды пытаются бороться за четвертую позицию, и явно не будут отсиживаться в обороне.

2.03 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч «Мерв» — «Шагадам» позволит вывести на карту выигрыш 1030₽, общая выплата — 2030₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники разойдутся миром.

2.90 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.90 на матч «Мерв» — «Шагадам» принесёт чистый выигрыш 1900₽, общая выплата — 2900₽

Ставка: Ничья за 2.90.

Пять причин, почему ставка зайдет