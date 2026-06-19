Подтянется ли «Улытау» к медальной зоне?

прогноз на матч чемпионата Казахстана, ставка за 3.22

20 июня в 14-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Кайсар» и «Улытау». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.22.

«Кайсар»

Турнирное положение: «Кайсар» проводит откровенно блеклый сезон. Команда находится на скромном 12 месте турнирной таблицы чемпионата.

Плюс ко всему «Кайсар» в среднем забивает реже гола за матч. Да и победила команда всего лишь два раза в 14 поединках.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Кайсар» нанес поражение «Каспию» (2:1).

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А вот поединок с «Елимаем» завершился досадной коллизией (2:3). Зато немного ранее команда не уступила «Кайрату» (0:0).

В пяти своих последних матчах «Кайсар» добыл две виктории. В этих поединках команда отличилась 7 забитыми мячами при шести пропущенных.

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Состояние команды: «Кайсар» язык не повернется назвать чисто домашней командой. На своем поле команда набрала лишь 8 очков в восьми поединках.

Оба очных поединка с «Улытау» команда завершила вничью. Да и в текущей диспозиции «Кайсар» явно максимально постарается отдалиться от опасной зоны.

«Улытау»

Турнирное положение: «Улытау» сражается за медали чемпионата. На данный момент команда осела на пятой позиции.

Причем «Улытау» в среднем забивает аккурат гол за матч. При этом пропустила команда те же тринадцать мячей.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Улытау» переиграл «Женис» (2:1).

А вот поединок со скромным «Иртышом» завершился паритетом (1:1). При этом до того команда была разбита «Астаной» (0:3).

Нынче «Улытау» находится на некотором подъеме. До медальной зоны всего 2 очка, плюс в двух своих последних поединках команда добыла 4 очка.

Состояние команды: «Улытау» в 13 матчах уступил всего 3 раза. Да и потенциал поднатореть в плане реализации у команды имеется.

Правда, выездные поединки для команды являются проблемой. В шести матчах на чужих полях «Улытау» добыл всего пять зачетных баллов.

В этой встрече команда твердо намерена взять три очка. Да и пора бы команде улучшать выездную статистику. На текущий момент «Улытау» лишь один раз победил вне родных стен.

На что ставят в матче Кайсар — Улытау Букмекерские коэффициенты на матч Кайсар — Улытау: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Кайсар» фаворитом с коэффициентом 2.23. Ничья оценена в 3.28, а победа «Улытау» — в 3.22.

Тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — соответственно 2.23 и 1.63.

Прогноз: «Улытау» нынче выглядит предпочтительнее соперника, к тому же мотивирован подтянуться к топ-3.

3.22 Победа «Улытау» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.22 на матч «Кайсар» — «Улытау» принесёт прибыль 2220₽, общая выплата — 3220₽

Ставка: Победа «Улытау» за 3.22.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.23 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.23 на матч «Кайсар» — «Улытау» принесёт чистый выигрыш 1230₽, общая выплата — 2230₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.23.

Пять причин, почему ставка зайдет