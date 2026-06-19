20 июня в 14-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Аркадаг» и «Копетдаг». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.50.

«Аркадаг»

Турнирное положение: «Аркадаг» привычно не замечает конкурентов. Команда пребывает на первом месте турнирной таблицы.

При этом «Аркадаг» победил во всех 13 матчах чемпионата. А вот забила команда 55 мячей при всего семи пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке «Аркадаг» добыл очередные три очка. Команда уверенно переиграла «Ашхабад» (7:1).

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Немного раньше она нанесла поражение «Небитчи» (4:1). Да и поединок с «Шагадамом» принес уверенный успех (4:1).

В трех своих последних матчах «Аркадаг» неизменно пропускал по голу. Зато средняя результативность местного гегемона составляет аж четыре гола за матч.

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Состояние команды: в чемпионате «Аркадаг» выглядит непобедимым. Команда еще не теряла очки в текущем чемпионате, так что чемпионство — вопрос уже решенный.

Более того, «Копетдагу» команда противостоит традиционно успешно. Все 12 очных поединков принесли победы «Аркадагу». Нет оснований полагать, что и тринадцатый не завершится викторией лидера.

«Копетдаг»

Турнирное положение: «Копетдаг» пытается побороться за попадание в четверку. Команда находится на 6-м месте местной табели о рангах.

Притом, что «Копетдаг» набрал всего лишь 11 очков в 13 поединках. При этом средняя результативность составляет аккурат гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Копетдаг» нанес поражение «Мерву» (2:0).

Ну а до того команда переиграла «Ашхабад» (3:1). А вот поединок с «Небитчи» очков в копилку не принес (0:1).

При этом «Копетдаг» в пяти своих последних поединках добыл три победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при четырех пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Копетдаг» победил в двух матчах кряду. Да и оборонительные редуты в последнее время прибавили в плане монолитности.

Команда крайне неудачно выступает на чужих полях. В шести выездных поединках она добыла всего лишь четыре очка. Причем в этих матчах «Копетдаг» забил 7 мячей.

Ну и, конечно же, команда мечтает о подвиге в виде ничьей с гегемоном. А уж шансы в контригре у «Копетдага» точно будут!

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Аркадаг» в этом поединке выглядит значительно предпочтительнее соперника. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.21. Ничья оценивается в 5.99, тогда как победа соперника — в 14.20.

Тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.64 и 2.20.

Прогноз: «Копетдаг» нынче набрал приличные кондиции, и в матче с лидером явно не собирается лишь отсиживаться в обороне.

2.50 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч «Аркадаг» — «Копетдаг» принесёт чистый выигрыш 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: Обе забьют за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.43 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.43 на матч «Аркадаг» — «Копетдаг» принесёт прибыль 1430₽, общая выплата — 2430₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.43.

Пять причин, почему ставка зайдет