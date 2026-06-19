прогноз на матч 13-го тура казахстанской Премьер-лиги, ставка за 1.88

20 июня в 14-м туре казахстанской Премьер-лиги сыграют «Алтай» — «Жетысу». Начало встречи — в 14:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.88.

«Алтай»

Турнирное положение: «Алтай» после 13-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) идет на предпоследнем, 15-м, месте заработала девять очков при всего одной победе, шести матчах вничью и шести поражениях.

Последние матчи: В своем последнем матче команда продлила серию без побед до трех поединках, проиграв встречу «Актобе» со счетом 0:2.

Ранее «Алтай» сыграл вничью против «Астаны» в домашнем поединке, завершив матч со счетом 1:1, и уступил с минимальным счетом клубу «Окжетпес» (0:1).

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Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: «Алтай» с самого начала сезона шатает в плане результатов. В чемпионате клуб выглядит катастрофически, однако в кубке страны команда смогла пройти две стадии и сыграет в полуфинале против «Ордабасы».

«Жетысу»

Турнирное положение: «Жетысу» после 13-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) занимает место в середине турнирной таблице, набрав 14 очков. У команды в активе три победы, пять матчей вничью, пять поражений и 11-е место.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда продлила серию без побед до семи поединков, сыграв вничью против «Окжетпеса» (2:2).

Ранее «Жетысу» в гостях уступил «Кызыл-Жару» со счетом 2:3, поделил очки в домашнем противостоянии против «Атырау» (0:0), проиграл матчи «Ордабасы» со счетом 1:2 в чемпионате и в поединке кубка страны со счетом 0:1.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: «Жетысу» по итогам первой трети чемпионата Казахстана занимает предпоследнее место в обороне, пропустив 19 мячей. При этом в шести из последних семи матчах соперники смогли поразить ворота команды.

Статистика для ставок

«Алтай» не выигрывает в трех домашних матчах

«Жетысу» не выигрывает в семи матчах кряду

Обе команды пропускают в среднем по одному мячу за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Алтай»— фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.26. Ничья — в 3.15, выигрыш «Жетысу» — в 3.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.07 и 1.65.

Прогноз: Считаем, команды не смогут забить друг другу в этом матче. Это основная ставка.

1.88 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.88 на матч «Алтай» — «Жетысу» принесёт чистый выигрыш 880₽, общая выплата — 1880₽

Ставка: обе команды не забьют за 1.88.

Прогноз: Рискнем и сыграем на ожидании ничейного результата в этом поединке.

3.15 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.15 на матч «Алтай» — «Жетысу» принесёт чистый выигрыш 2150₽, общая выплата — 3150₽

Ставка: Ничья в матче за 3.15.