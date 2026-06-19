прогноз на матч 14-го тура чемпионата Туркменистана, ставка за 2.00

20 июня в 14-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Ахал» и «Ашхабад». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Ахал»

Турнирное положение: «Ахал» вряд ли пободается с «Аркадагом» за чемпионство. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы, на 12 очков отставая от лидера.

При этом «Ахал» ведет привычную борьбу с «Алтын Асыром» за второе место. Да и отрыв от конкурента на данный момент лишь минимальный.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Ахал» разгромил «Небитчи» (4:0).

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А вот поединок с «Шагадамом» завершился непростой победой (1:0). Плюс немного ранее команда подписала мировую с «Алтын Асыром» (3:3).

В пяти своих последних матчах «Ахал» победил 3 раза. В этих поединках команда отличилась 11 забитыми мячами при восьми пропущенных в свои ворота.

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Состояние команды: «Ахал» нынче находится на подъеме. Команда победила дважды кряду, не пропустив в этих матчах ни разу.

Зато «Ахал» традиционно успешно противостоит «Ашхабаду». В пяти последних очных поединках команда победила три раза при одном поражении. Да и нынче терять очки в ее планы явно не входит.

«Ашхабад»

Турнирное положение: «Ашхабад» привычно ни на что не претендует. Команда ныне замыкает турнирную таблицу чемпионата.

При этом «Ашхабад» набрал лишь 10 очков в 13 поединках. Вот только в свои ворота команда пропустила уже 29 мячей.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Ашхабад» по всем статьям уступил «Аркадагу» (1:7).

Да и поединок с «Копетдагом» завершился поражением (1:3). При этом до того команда учинила разгром «Мерву» (5:1). В общем, результаты от саксофона до ножа…

Нынче «Ашхабад» находится на эмоциональном спаде. Команда уступила в двух своих последних поединках, пропустив в них десять мячей.

Состояние команды: «Ашхабад» лишь на 3 очка отстает от четвертой позиции. Так что оторваться от дна таблицы будет не так сложно.

Никак не удаётся команде наладить результаты в выездных матчах. В шести поединках вне родных стен «Ашхабад» добыл всего лишь три очка.

Полгода назад «Ашхабаду» удалось переиграть «Ахал» (2:1). А вот месяц назад команда вчистую уступила более статусному сопернику (0:3).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ахал» — однозначный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа команды оценивается букмекерами с коэффициентом 1.40. Ничья — в 4.50, успех соперника — в 8.50.

Тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 принимаются с такими коэффициентами — соответственно 1.64 и 2.20.

Прогноз: «Ахал» сражается за высокие места, да и «Ашхабад» в последних матчах явно забуксовал.

2.00 Фора «Ахала» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Ахал» — «Ашхабад» принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Фора «Ахала» -1.5 за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше трех мячей.

2.46 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.46 на матч «Ахал» — «Ашхабад» принесёт чистый выигрыш 1460₽, общая выплата — 2460₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.46.

Пять причин, почему ставка зайдет