16 июня в рамках первого тура группы I ЧМ-2026 сыграют Франция и Сенегал. Начало встречи — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.

Франция

Турнирное положение: Франция попала в одну группу финальной части чемпионата мира 2026 года не только с нынешним соперником, но также с Ираком и Норвегией.

Команда выиграла путевку на мундиаль благодаря победе в квартете с Украиной, Исландией и Азербайджаном, ни разу не проиграв и пять раз победив при одной ничьей.

Последние матчи: в финальной игре в рамках подготовки к ЧМ-2026 «Галльские Петухи» на своем поле одержали победу над Северной Ирландией (3:1).

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В то же время, в первой из двух летних товарищеских встреч сборная уже осталась ни с чем, когда снова-таки в домашних стенах проиграла Кот-д'Ивуара (1:2).

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних играх (официальных и товарищеских) Франция выиграла пять раз при одном поражении.

Безусловно, такие выступления свидетельствуют о высоких шансах вице-чемпиона мира на победу, не говоря уже о более высоком классе «Триколор», но соперник способен их остановить.

Килиан Мбаппе — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с пятью голами.

Сенегал

Турнирное положение: Сенегал стартует на мундиале поединком против соперника, которого сенсационно обыграл в матче открытия ЧМ-2002, когда тот был действующим чемпионом мира.

Команда в конкурентной борьбе прошла африканскую квалификацию, где её на вершину пустили ДР Конго, который также вышел на мировой форум, а также Судан, Того, Мавритания и Южный Судан.

Последние матчи: в финальной товарищеской игре перед мундиалем «Слоны» на нейтральной арене разошлись мировой с Саудовской Аравией (0:0).

Ранее в предыдущем контрольном поединке сборная не смогла даже сыграть вничью, когда теперь в чужих стенах потерпела поражение от США (2:3).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних матчах, которые были товарищескими и официальными, Сенегал выиграл шесть раз при двух поражениях и одной ничьей.

Уже сама по себе такая форма позволяет африканской сборной позволяет ей рассчитывать как минимум на ничью, но и память об историческом выигрыше 24-летней давности может вдохновить её на успех.

Садио Мане — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с пятью голами.

На что ставят в матче Франция — Сенегал Букмекерские коэффициенты на матч Франция — Сенегал: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в девяти последних матчах Франции забивали больше 2,5 голов

в пяти последних матчах Франции забивали обе команды

в 10-ти из 12-ти последних матчей Сенегал не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Франция — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.49. Ничья — в 4.55, успех Сенегала — в 7.19.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.95 и 1.91.

Прогноз: в девяти последних матчах «Галльских Петухов» забивали больше 2,5 голов. Фаворит не только помногу забивает сам, но и охотно позволяет делать это же сопернику, так что стоит ожидать результативной игры.

Тем временем, в трех из пяти последних поединков «Слонов» был реализован такой же сценарий.

1.95 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч Франция — Сенегал позволит вывести на карту выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в пяти из семи последних матчей Франции.

3.41 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.41 на матч Франция — Сенегал принесёт прибыль 2410₽, общая выплата — 3410₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 3.41

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