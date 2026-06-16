16 июня в рамках первого тура группы I ЧМ-2026 сыграют Франция и Сенегал. Начало встречи — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.
Франция
Турнирное положение: Франция попала в одну группу финальной части чемпионата мира 2026 года не только с нынешним соперником, но также с Ираком и Норвегией.
Команда выиграла путевку на мундиаль благодаря победе в квартете с Украиной, Исландией и Азербайджаном, ни разу не проиграв и пять раз победив при одной ничьей.
Последние матчи: в финальной игре в рамках подготовки к ЧМ-2026 «Галльские Петухи» на своем поле одержали победу над Северной Ирландией (3:1).
В то же время, в первой из двух летних товарищеских встреч сборная уже осталась ни с чем, когда снова-таки в домашних стенах проиграла Кот-д'Ивуара (1:2).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних играх (официальных и товарищеских) Франция выиграла пять раз при одном поражении.
Безусловно, такие выступления свидетельствуют о высоких шансах вице-чемпиона мира на победу, не говоря уже о более высоком классе «Триколор», но соперник способен их остановить.
Килиан Мбаппе — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с пятью голами.
Сенегал
Турнирное положение: Сенегал стартует на мундиале поединком против соперника, которого сенсационно обыграл в матче открытия ЧМ-2002, когда тот был действующим чемпионом мира.
Команда в конкурентной борьбе прошла африканскую квалификацию, где её на вершину пустили ДР Конго, который также вышел на мировой форум, а также Судан, Того, Мавритания и Южный Судан.
Последние матчи: в финальной товарищеской игре перед мундиалем «Слоны» на нейтральной арене разошлись мировой с Саудовской Аравией (0:0).
Ранее в предыдущем контрольном поединке сборная не смогла даже сыграть вничью, когда теперь в чужих стенах потерпела поражение от США (2:3).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в девяти последних матчах, которые были товарищескими и официальными, Сенегал выиграл шесть раз при двух поражениях и одной ничьей.
Уже сама по себе такая форма позволяет африканской сборной позволяет ей рассчитывать как минимум на ничью, но и память об историческом выигрыше 24-летней давности может вдохновить её на успех.
Садио Мане — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с пятью голами.
Статистика для ставок
- в девяти последних матчах Франции забивали больше 2,5 голов
- в пяти последних матчах Франции забивали обе команды
- в 10-ти из 12-ти последних матчей Сенегал не проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Франция — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.49. Ничья — в 4.55, успех Сенегала — в 7.19.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.95 и 1.91.
Прогноз: в девяти последних матчах «Галльских Петухов» забивали больше 2,5 голов. Фаворит не только помногу забивает сам, но и охотно позволяет делать это же сопернику, так что стоит ожидать результативной игры.
Тем временем, в трех из пяти последних поединков «Слонов» был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.95.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в пяти из семи последних матчей Франции.
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 3.41
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