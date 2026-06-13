14 июня в 13-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Елимай» и «Ордабасы». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.31.
«Елимай»
Турнирное положение: Семейчане сражаются за медали чемпионата. Сейчас команда находится на 4 месте турнирной таблицы.
При этом «Елимай» на три очка отстает от пресловутой третьей позиции. Правда, команда победила всего 5 раз в 12 поединках.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Елимай» нанес поражение «Кайсару» (3:2).
Да и поединок с «Женисом» завершился викторией (2:1). Вот только скромный «Иртыш» обыграть не удалось (2:2).
Набирающий обороты «Елимай» победил в двух своих последних поединках. При этом в них команда отличилась 5 результативными выстрелами.
Состояние команды: «Елимай» не особенно преуспевает в плане реализации. Средняя результативность не дотягивает до двух мячей за матч.
Вдобавок ко всему, семейчане имеют не столь надежные тылы. В 12 поединках чемпионата команда пропустила 14 мячей. Зато «Ордабасы» она не проигрывает уже полтора года.
«Ордабасы»
Турнирное положение: Эта команда имеет максимальные амбиции на нынешний сезон. «Ордабасы» на данный момент как раз находится на первой позиции, на 2 зачетных балла опережая «Кайрат».
Причем «Ордабасы» в 12 матчах чемпионата еще не потерпел ни одного поражения. Да и пропустила команда всего 8 мячей при 21 забитом в ворота соперников.
Последние матчи: команда победила уже 4 раза кряду. Причем в половине этих поединков она не пропускала.
Команда расправилась с мощным «Кайратом» (2:1). До того она фактически не заметила традиционно ершистый «Тобол» (3:0).
В 5 своих последних поединках «Ордабасы» сумел выиграть 4 раза. Команда отличилась 8 забитыми мячами при двух пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Ордабасы» всеми силами пытается удержаться на вершине таблицы. Да и Эльхан Астанов отличился уже 5 голами.
Вообще, команда достаточно продуктивно выступает в гостевых матчах. Пять поединков на полях соперников принесли в копилку 11 зачетных баллов.
Команда явно постарается продлить свой победный сериал. Плюс ко всему, семейчане на своем поле частенько теряют очки. Да и Астанов должен пополнить свой голевой багаж.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ордабасы» в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 2.31. Ничья оценивается в 3.55, тогда как победа соперника — в 2.87.
Букмекеры рассматривают тотал больше 2.5 за 1.81, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 1.96.
Прогноз: «Ордабасы» намерен закрепиться на первой строчке, тогда как «Елимай» не блещет уверенной игрой в родных стенах.
Ставка: Победа «Ордабасы» за 2.31.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из соперников.
Ставка: Обе не забьют за 2.12.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Елимай» в 5 домашних матчах набрал всего 8 очков
- «Ордабасы» победил 4 раза кряду
- Семейчане неизменно пропускали в 8 своих последних поединках
- «Елимай» в родных стенах в среднем забивает один мяч за матч
- «Ордабасы» имеет самую результативную атаку в лиге