прогноз на центральный матч 13-го тура чемпионата Казахстана, ставка за 2.31

14 июня в 13-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Елимай» и «Ордабасы». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.31.

«Елимай»

Турнирное положение: Семейчане сражаются за медали чемпионата. Сейчас команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Елимай» на три очка отстает от пресловутой третьей позиции. Правда, команда победила всего 5 раз в 12 поединках.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Елимай» нанес поражение «Кайсару» (3:2).

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Да и поединок с «Женисом» завершился викторией (2:1). Вот только скромный «Иртыш» обыграть не удалось (2:2).

Набирающий обороты «Елимай» победил в двух своих последних поединках. При этом в них команда отличилась 5 результативными выстрелами.

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Состояние команды: «Елимай» не особенно преуспевает в плане реализации. Средняя результативность не дотягивает до двух мячей за матч.

Вдобавок ко всему, семейчане имеют не столь надежные тылы. В 12 поединках чемпионата команда пропустила 14 мячей. Зато «Ордабасы» она не проигрывает уже полтора года.

«Ордабасы»

Турнирное положение: Эта команда имеет максимальные амбиции на нынешний сезон. «Ордабасы» на данный момент как раз находится на первой позиции, на 2 зачетных балла опережая «Кайрат».

Причем «Ордабасы» в 12 матчах чемпионата еще не потерпел ни одного поражения. Да и пропустила команда всего 8 мячей при 21 забитом в ворота соперников.

Последние матчи: команда победила уже 4 раза кряду. Причем в половине этих поединков она не пропускала.

Команда расправилась с мощным «Кайратом» (2:1). До того она фактически не заметила традиционно ершистый «Тобол» (3:0).

В 5 своих последних поединках «Ордабасы» сумел выиграть 4 раза. Команда отличилась 8 забитыми мячами при двух пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Ордабасы» всеми силами пытается удержаться на вершине таблицы. Да и Эльхан Астанов отличился уже 5 голами.

Вообще, команда достаточно продуктивно выступает в гостевых матчах. Пять поединков на полях соперников принесли в копилку 11 зачетных баллов.

Команда явно постарается продлить свой победный сериал. Плюс ко всему, семейчане на своем поле частенько теряют очки. Да и Астанов должен пополнить свой голевой багаж.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ордабасы» в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 2.31. Ничья оценивается в 3.55, тогда как победа соперника — в 2.87.

Букмекеры рассматривают тотал больше 2.5 за 1.81, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 1.96.

Прогноз: «Ордабасы» намерен закрепиться на первой строчке, тогда как «Елимай» не блещет уверенной игрой в родных стенах.

2.31 Победа «Ордабасы» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.31 на матч «Елимай» — «Ордабасы» принесёт прибыль 1310₽, общая выплата — 2310₽

Ставка: Победа «Ордабасы» за 2.31.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из соперников.

2.12 Обе не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.12 на матч «Елимай» — «Ордабасы» принесёт прибыль 1120₽, общая выплата — 2120₽

Ставка: Обе не забьют за 2.12.

Пять причин, почему ставка зайдет